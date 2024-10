A todo vapor los trabajos para controlar los incendios forestales en Mass.

Los equipos siguen trabajando a toda prisa para controlar numerosos incendios forestales en Massachusetts. Uno de los más grandes se está produciendo en Salem, donde un gran incendio lleva días ardiendo.

Justo a lo largo de Highland Avenue, junto al Walmart, la ladera estaba en llamas el lunes por la mañana. Los bomberos llegaron y pudieron extinguir rápidamente las llamas.

El problema es que la maleza sigue seca, todavía hay brisa y, con el fuego en el suelo y más de 80 acres ardiendo solo en este incendio, es difícil apagarlo por completo.

De hecho, hubo varios incendios forestales en todo el estado durante el fin de semana, desde Millbury, donde una persona murió en un incendio forestal en un campamento, hasta aquí en Salem. Y sin lluvia en el pronóstico, la preocupación es que incendios como el de Salem sigan ardiendo.

Con un acceso limitado al incendio en expansión, los equipos están esencialmente conteniéndolo y moviendo los aparatos de extinción de incendios para apagar las llamas y los puntos calientes cuando se acercan a casas o negocios.

Mientras tanto, en Middleton, un incendio forestal continúa ardiendo cerca del embalse. La preocupación en esa comunidad era que estaba cerca de las líneas eléctricas en Upton Hills Road.

En Beverly, un incendio forestal ardió cerca de algunos centros comerciales, enviando humo espeso por todas partes.

Y en Canton, hubo un incendio forestal detrás de la Escuela del Hospital de Massachusetts.

Los equipos de bomberos dicen que hay un riesgo elevado en todas partes debido a las condiciones extremadamente secas.

"Hay mucha maleza", dijo el jefe de bomberos de Salem, Alan Dionne. "No hemos quemado aquí en unos 15 años, y cada vez que hay incendios en el área, se deshacen de parte del combustible, pero ha pasado mucho tiempo, por lo que hay mucho combustible en el suelo y está principalmente a lo largo del suelo, los árboles, las ramas, principalmente ese tipo de cosas, pero nada en el follaje".

"Me pone nerviosa porque he oído hablar de las señales de alerta durante las últimas semanas, así que me ha dado un poco de miedo", dijo Betsey Cassidy, que vive cerca de los incendios forestales.

Las llamas siguen ardiendo en los bosques de Salem, dejando una nube de humo que se puede ver y oler a kilómetros de distancia. Y, obviamente, el momento de este enorme incendio forestal no es el ideal, ya que miles de personas acudieron a la zona para celebrar Halloween el jueves.