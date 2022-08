VIDEO: Oso se echa chapuzón en lago en New Hampshire

Esta semana se vio a un oso negro nadando junto a los visitantes del lago Winnipesaukee en New Hampshire.

El representante estatal Mike Bordes capturó un video del oso negro bañándose y lo tuiteó el lunes.

"Solo un oso disfrutando de un baño en Bear Island", escribió.

Se ve al oso nadando cerca de un bote lleno de gente, pero pasó sin ningún conflicto, a pesar de las preocupaciones expresadas en el video de que el bote debería moverse.

Just a bear enjoying a swim from Bear Island #lakewinnipesaukee#lakelife pic.twitter.com/adcHat5q70 — Mike Bordes (@MikeBordes) August 8, 2022

Según New Hampshire Fish and Game, los osos negros tienden a ser más activos por la noche cuando hay gente alrededor, pero no son animales nocturnos. Cuando nadan es generalmente para cazar peces.

Aunque los osos negros generalmente no son agresivos, deben considerarse peligrosos, dicen los expertos en vida silvestre.

Ha habido muchos avistamientos de osos en la región este verano en Nueva Inglaterra.