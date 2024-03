Detenido sin derecho a fianza hombre acusado de violación en albergue para inmigrantes en Massachusetts

El hombre acusado de agredir sexualmente a una adolescente en un hotel de Massachusetts que sirve como refugio para inmigrantes donde ambos se alojaban, quedará detenido sin derecho a fianza, dictaminó un juez el viernes.

Los fiscales habían solicitado que Cory Álvarez permaneciera detenido sin derecho a fianza, y como parte de su argumento, el fiscal adjunto de distrito Shanan Buckingham dijo que el confinamiento domiciliario en este caso no serviría para proteger a la presunta víctima de 15 años ni a otras personas que viven en el Comfort Inn en Hingham Street de Rockland. También señaló que su oficina no pudo determinar si había lugares alternativos donde se podría alojar a Álvarez, citando una falta de transparencia sobre el programa de vivienda.

"Esta es una situación difícil en la que somos conscientes de que el acusado no es ciudadano y vive en este refugio en particular bajo un programa federal. Desafortunadamente, el Estado no pudo proporcionar al tribunal muchos antecedentes sobre el programa o los acusados, eso es porque no hay transparencia en este punto del programa".

Cory Alvarez se declaró inocente del presunto ataque contra una menor de 15 años.

"La oficina del fiscal de distrito intentó investigar a las agencias estatales para tratar de identificar respuestas a preguntas particulares sobre este programa en particular y no pudimos resolver esas preguntas", continuó Buckingham.

Álvarez también fue procesado el viernes por dos nuevos cargos: violación agravada de un niño con una diferencia de edad de 10 años y violación de un niño por la fuerza; anteriormente había sido acusado de violación agravada de un niño. Se presentó una declaración de inocencia a nombre de Álvarez por el nuevo conjunto de cargos.

Su abogado pidió al juez que no lo detuviera sin derecho a fianza, diciendo que la única prueba de que se produjo una agresión sexual era la declaración de la presunta víctima.

"Siguen siendo sólo palabras de una persona, y lo que el gobierno está pidiendo al tribunal es sacar al señor Álvarez de la sociedad y retenerlo durante seis meses. Creo que es demasiado pedir", dijo el abogado Brian Kelley.

También dijo que el video de vigilancia que los fiscales ingresaron como evidencia y que muestra la puerta de la habitación del hotel donde supuestamente ocurrió la violación arroja dudas sobre la historia de la fiscalía.

"Cuando sale de la habitación y parece completamente bien, pasa junto a dos guardias vestidos con atuendo militar, que, incluso si no hablas el idioma, solo puedes asumir que esas personas están allí para ayudar", dijo Kelley.

Los fiscales dijeron que el incidente, que aún está bajo investigación, involucró a Álvarez bajando los pantalones de la niña, empujándola sobre una cama y penetrándola.

Álvarez estaba en el tribunal para la audiencia, que se retrasó varias horas mientras el tribunal encontraba un intérprete para Álvarez y la defensa revisaba el video de vigilancia con el hombre.

Cuando la jueza Heather Bradley ordenó que Álvarez permaneciera detenido sin derecho a fianza durante 120 días, dijo que había visto "evidencia clara y convincente de que el acusado representa un peligro para la presunta víctima, una menor de edad y para la comunidad en general". Además, declaró que no existen condiciones de liberación en este momento que garanticen la seguridad de la comunidad y de la presunta víctima".

Deberá regresar a la corte el 22 de abril.

La policía de Rockland fue llamada al hotel alrededor de las 7:06 p.m. la noche del 13 de marzo, y los agentes encontraron a la presunta víctima, quien fue trasladada al Hospital South Shore para recibir tratamiento, dijeron los fiscales. Posteriormente, Álvarez fue detenido.

La adolescente dijo a los investigadores que regresó a la habitación de Álvarez porque él la estaba ayudando a poner aplicaciones en su tablet, según documentos judiciales. Fue entonces cuando dijo ser agredida.