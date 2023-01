Hazaña heróica: Joven dominicano de Lawrence salva la vida a conductora en plena autopista de Mass.

Un residente de la ciudad de Lawrence, Massachusetts está haciendo historia y es reconocido como un héroe después de ayudar a una mujer en medio de una autopista del estado.

Adolfo Molina, de 25 años, se gana la vida como conductor de Uber, y ese día, dijo que sintió el llamado de ayudar y se bajó del vehículo y simplemente hizo todo lo que estaba en sus manos para ayudar.

Molina, joven dominicano y padre de familia, le salvó la vida a una conductora que repentinamente perdió el conocimiento en la autopista interestatal 93 el pasado lunes durante la tormenta de nieve.

Un carro color azul se desplazaba en el carril rápido de la autopista interestatal 93 cuando una conductora aparentemente perdió el conocimiento.

En el vídeo grabado por otro conductor que ya tiene un millón de vistas, se ve cuando Adolfo se baja corriendo de la camioneta, atraviesa cuatro canales de la autopista y llega hasta el vehículo azul, lo alcanza e intenta abrir la puerta, pero está cerrada, también se le ve haciendo señas pidiendo ayuda.

Adolfo dice que otro hombre se detuvo a ayudarlo y trataron de usar unos palos en las llantas para detener el auto, pero no fue suficiente. Adolfo no se da por vencido y aunque esa parte no quedó registrada en vídeo, él con ayuda del otro hombre logran frenar el carro.

Maytee Molina, es la esposa de Adolfo con quien tiene dos niños. Ella dice que él siempre ha sido un valiente y desde que se publicó el vídeo el teléfono no ha parado de sonar.

La hazaña de Adolfo le ha dado la vuelta al mundo y en la ciudad de Lawrence donde él reside desde hace 5 años con su familia, lo consideran un héroe.

El lunes el consulado dominicano de Boston le otorgó un reconocimiento a Adolfo, y el martes, recibirá otro por parte de la alcaldía de Lawrence.

Adolfo no ha vuelto saber de la conductora, pero dice que le gustaría conocerla y saber que se recuperó.