10 lecciones que aprendí cubriendo a Tom Brady: Phil Perry

Para leer este artículo en inglés ingrese en NBC Sports Boston

Sería casi imposible exponer cada bocado de información o pizca de conocimiento obtenido después de cubrir a Tom Brady durante la última mitad de sus 20 años en los Patriots. Pero antes de su regreso a Foxboro, aquí hay 10 lecciones, relacionadas con el fútbol y de otro tipo, que aprendimos en el camino que pensamos que podrías disfrutar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

1. Está en la posición de mariscal de campo para proteger a sus compañeros de equipo

"La conmoción cerebral", me dijo Brady en 2018. "El juego de Cleveland y el ligamento cruzado anterior. El juego de Denver también. ¿Recuerdas en la nieve? Sí, se perdió el juego de los Eagles. Cuatro veces. Tienes razón, hermano. Estás en algo ".

Brady estaba contando la cantidad de veces que Rob Gronkowski se lesionó corriendo por la costura, su ruta de pan y mantequilla para los Patriots. Le molestaba. Por un lado, le pagaron para ayudar a su ofensiva a crear jugadas explosivas. Y esos pases de costura a Gronkowski fueron típicamente explosivos. Pero, por otro lado, sentía que se lo debía a Gronkowski y a otros el mantenerlos fuera de peligro.

"Honestamente, la mayoría de las jugadas son así", continuó Brady. "Siempre estás mirando y viendo distancias. Realmente no quieres que nadie se golpee, o tirarlo donde no pueden protegerse.

Brady lamentó recientemente cómo esa parte del trabajo del mariscal de campo parece haberse olvidado debido a que las reglas de la NFL han cambiado con el tiempo. No es que otros mariscales de campo no se preocupen por sus compañeros de equipo. Pero a medida que el centro del campo se ha convertido en un área más segura para operar para los receptores de pases, el nivel de preocupación sobre la colocación de la pelota, cree Brady, ha disminuido.

Agréguelo a la lista de razones por las que, como alguien que jugó como mariscal de campo en una era diferente y más violenta en la NFL, es el último de su tipo.

2. Es bueno echarte un poco de sal en el cabello

Nunca había oído hablar de la terapia de flotación, o la terapia de privación sensorial, hasta que me mencionaron en el vestuario de los Patriots que Tom Brady era un fanático.

Cuanto más indagaba, más evidente se había vuelto que el fandom de Brady se había extendido. El equipo había instalado tanques flotantes en las instalaciones, y cuando salieron a la carretera por períodos prolongados de tiempo, a Super Bowls, por ejemplo, se aseguraron de tener tanques flotantes cerca mapeados para uso de los jugadores.

Eso es correcto. Era una prioridad para los Patriots dejar que sus jugadores entren en un tanque con menos de un pie de agua salada caliente a la temperatura de su cuerpo y acostarse boca arriba en la oscuridad.

La lección: los procesos que ayudan a lograr un rendimiento de élite generalmente no son comunes. De lo contrario, ¿cuál sería el punto?

3. Los que están en la cima igual les gusta aprender de otros

En 2017, tuve la oportunidad de conversar con Brady sobre algunos de los mariscales de campo que le gusta ver en video. Su enfoque de la superación personal ya estaba al borde de la leyenda en ese momento. Iba camino de su tercer MVP y su octava aparición en el Super Bowl. Pero me preguntaba cómo un mariscal de campo en esa etapa de su carrera continuaba avivando la curiosidad en su oficio.

Hubo varios mariscales de campo que Brady mencionó durante nuestra conversación. Surgió la movilidad de Russell Wilson. La consistencia de Drew Brees. Cómo Ben Roethlisberger ejecutó el esquema de los Steelers. Peyton Manning. Brett Favre, pero en lo que respecta a la mecánica, había un claro favorito. "Aaron Rodgers", dijo Brady sin dudarlo, "probablemente tiene la mejor mecánica de la NFL, probablemente en la historia de la NFL". Brady trabajó durante años con el fallecido Tom Martínez en su movimiento de lanzamiento. Durante la última década ha hecho ajustes con la ayuda del ex lanzador de Grandes Ligas Tom House. Juntos enfatizan cosas como la longitud de la zancada, la rotación frontal y el torque. Aunque está íntimamente familiarizado con su propia mecánica, en la búsqueda de encontrar cada ventaja, se mostró descarado al detallar su afinidad por cómo Rodgers podía manipular una pelota de fútbol.

4. Ejercitarse fuera de temporada es importante

Una vez que Tom Brady se fue a Tampa Bay, Bill Belichick dijo en un comunicado que Brady fue uno de los padres fundadores del equipo en términos de su cultura. Y parte de la cultura, no había duda, era hacer presencia en la primavera.

Cuando Brady no se presentó a las OTA en 2018, Jerod Mayo nos dijo en el podcast Quick Slants: " Creo que la cultura es una especie de cambio. No es la cultura tradicional de la vieja escuela. No quiere decir que sea bueno o malo, pero creo que la cultura está cambiando ". Los Patriots, por supuesto, ganaron un Super Bowl ese año.

5. La confianza lo es todo

Después de una temporada 2013 en la que su única opción confiable (y saludable) era un emergente Julian Edelman, Brady habló bastante sobre la confianza la siguiente temporada. Los Patriots habían agregado a Brandon LaFell. Rob Gronkowski estaba mayormente sano. Danny Amendola llegó tarde. Edelman se estableció como un tipo de referencia. Brady confiaba en aquellos a quienes les estaba lanzando. Y como resultado, vimos un repunte en los tiros de espalda cuando Brady atacó en el campo.

"Creo que es una gran cuestión de confianza", dijo de camino a su cuarto campeonato de Super Bowl en 2014. "Tienes que confiar en que cuando la pelota está en el aire, ellos van a hacer la juagda. Y cuando estás en esas situaciones de uno a uno, como mariscal de campo, solo puedes controlarlo hasta que sale de tu mano. Aunque el resultado puede no ser bueno, a veces puedes tomar la decisión correcta. Pero como mariscal de campo, cuando eres decisivo y confías en que alguien va a hacer una jugada positiva, es mucho más fácil.

6. PV = nRT

Nunca se sabe cuándo puede resultar útil conocer la ley de los gases ideales.

7. Los mariscales de campo deben sentirse cómodos estando en posiciones comprometedoras

Peyton y Eli Manning, acompañados por Matthew Stafford en la transmisión de Monday Night Football de ESPN2, recientemente nombraron a Brady como el mejor mariscal de campo en la historia del juego. Parte de la capacidad de Brady para recoger una yarda cuando es necesario es su comprensión de la debilidad de un oponente desde el principio.

Pero parte de eso se reduce a la voluntad.

"Me habría retirado hace mucho tiempo si me hubiera preocupado por mi cuerpo en posiciones comprometidas", dijo Brady en 2018. "Creo que es solo parte del deporte. Creo que es un buen bloqueo. lo que creo que es. Creo que es un buen bloqueo, buenos entrenadores que planean las cosas y encuentran la manera de que yo pase por ahí y mueva mi cuerpo cuando lo necesitemos.

8. Algunas veces las cosas se complican

Brady le dijo a Michelle Tafoya de NBC en 2019 que era "el mariscal de campo 8-0 más miserable de la NFL". La última temporada de Brady fue, por supuesto, complicada. Detrás de escena hubo factores en juego que llevaron a aquellos cercanos a Brady a decirme a mitad de temporada: "Disfrútalo mientras dure". A principios de ese año, tuvieron la sensación de que sería el último de Brady en Nueva Inglaterra.

El propio Brady parecía ser muy consciente de ese hecho en el verano de 2019 cuando le pregunté sobre su "extensión" recientemente firmada, que en realidad era solo un aumento con años de marcador de posición agregados para propósitos de tope salarial. Entonces quedó claro que el acuerdo indicaba un reconocimiento de que los Patriots iban año tras año con él.

"Quiero decir, es realmente la realidad para la mayoría de los jugadores de la NFL", dijo Brady. "No quiero pensar que soy diferente a los demás. El fútbol es un negocio difícil. Es un negocio de producción, y estoy listo para empezar este año y eso es realmente lo que importa.

"Es una situación única en la que estoy. Estoy (en mi) vigésimo año con el mismo equipo y tendré 42 años, un territorio prácticamente inexplorado, creo que para todos, y voy a salir y hacer lo mejor que pueda este año y ver qué sucede ".

Lo que sucedió fue que la ofensiva alrededor de Brady no era lo que él quería. Josh Gordon no funcionó. Antonio Brown no funcionó. Y los jóvenes receptores que compartían una reunión con Brady aparentemente lo dejaban descontento.

"Puedes hacer pucheros y seguir así", me dijo un ejecutivo de los Patriots cuando le pregunté sobre la actitud oprimida de Brady ese año, "o puedes hacer algo al respecto".

Los Patriots terminaron 23 en la NFL en yardas por intento de pase esa temporada y perdieron en la Ronda de Comodines ante los Titans.

9. Mantente al tanto del mercado inmobiliario

Porque la gente tiende a estar interesada en ese tipo de cosas, aparentemente. Y con razón. Cuando Tom E. Curran y yo informamos que la casa de Brady en Brookline estaba oficialmente a la venta, un día después de las frías respuestas de Brady al ajustar su contrato en 2019, aumentó la intensidad de la sensación de que sería la última temporada de Brady.

10. El helado de aguacate no es para todo el mundo

El compromiso de Brady con la nutrición y el ejercicio se ha convertido en algo legendario y, al igual que la terapia con tanque flotante, se ha contagiado hasta cierto punto con los compañeros de equipo de los Patriots. Pero, Brady o no Brady, la dedicación del equipo para optimizar la nutrición de cada jugador en su lista cambió drásticamente en el transcurso del mandato de Brady y Belichick.

"Mucho fue de ello fue de uno a uno", Belichick dijo sobre el enfoque de los Patriots en 1996 cuando era asistente de Bill Parcells en el personal . "Era un servicio que brindaba el equipo, pero hablaban contigo y te decían: '¿Qué te gusta comer?' Luego, el siguiente chico podría acercarse y decir 'Estoy tratando de perder peso'. Y el nutricionista decía: 'Está bien, haz esto o aquello'.

"Ahora es, 'Mira, aquí está el buffet. Esto es alto en proteínas. Esto es alto en carbohidratos. Esto es una alta recuperación. Esto es para hidratación. Lo que sea. Y luego hay cosas complejas como la cafeína, solo para elegir uno, que tiene algunas cualidades que mejoran el rendimiento y limita el rendimiento de ciertas maneras. Cosas como esa, dependiendo de lo que escuche, 'debería estar haciéndolo', 'no debería estar haciéndolo'. Luego, tiene un experto que lo define y dice: "Esto es lo que puede hacer. Esto es lo que no debe hacer". Ha habido nutricionistas, pero el valor, la cantidad de jugadores y el volumen de información que brindan a los jugadores ha aumentado exponencialmente ".

Llegó al punto en que incluso los aguacates, según las necesidades del jugador, fueron examinados.