Las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA regresan a Telemundo

MIAMI - Telemundo Deportes, la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA, continúa su Rumbo a Qatar 2022 con el regreso de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA en tres "ventanas" claves de partidos, el jueves 27 de enero, el domingo 30 de enero, y el miércoles 2 de febrero.

Telemundo Deportes presentará la cobertura en vivo de los ocho partidos en Telemundo, Universo, TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes.

La cobertura en vivo comienza el jueves a partir de las 6:00 p.m. (hora del este) / 3:00 p.m. (hora del Pacífico) con una previa antes de la transmisión simultánea del partido Jamaica contra México a las 6:30 p.m. por Telemundo y Universo, seguido de Honduras contra Canadá a las 8:00 p.m. en TelemundoDeportes.com y en la aplicación Telemundo Deportes. El partido final de la jornada enfrentará a Costa Rica y Panamá a las 9:00 p.m. en Universo, TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes.

La acción continuará el domingo con la transmisión simultánea del partido Canadá vs. Estados Unidos a las 2:30 p.m. por Telemundo y Universo. A esto le seguirán Panamá vs. Jamaica y Honduras vs. El Salvador por Universo, a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m., respectivamente.

La programación del miércoles comenzará con Jamaica enfrentando a Costa Rica a las 6:30 p.m., seguido de El Salvador contra Canadá a las 9:00 p.m. en Universo, con el que concluye la triple jornada de la FIFA. Todos los partidos de la eliminatoria para el Mundial estarán disponibles en TelemundoDeportes.com y en la aplicación Telemundo Deportes.

El galardonado equipo de comentaristas de Telemundo Deportes para la Copa Mundial de la FIFA estará al frente de la cobertura, con Andrés Cantor junto a Manuel Sol y Carlos Hermosillo. La cobertura de estudio será liderada por Miguel Gurwitz y Ana Jurka. Copán Álvarez, Sammy Sadovnik y Eduardo Biscayart también participarán en la cobertura.

Adicionalmente, la cobertura de Canadá v. Estados Unidos el domingo contará con dos invitados especiales.

Exjugador destacado del equipo nacional de Estados Unidos, entrenador del equipo nacional sub-20 y, más recientemente, entrenador del Houston Dynamo FC, Tab Ramos, regresa a Telemundo después de Rusia 2018 como analista. Comentarista deportivo e hijo de uno de los talentos legendarios de Telemundo y, más recientemente, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Nacional Andrés Cantor, Nico Cantor, se une al equipo como el reportero de cancha.

Para complementar la cobertura de los partidos, Telemundo Deportes presentará un especial previo a cada uno de los partidos que se transmitirá en Telemundo y Universo. Además, "Rumbo al Mundial: Objetivo Qatar", que recopila las últimas noticias, análisis y momentos destacados, saldrá al aire al cierre de cada jornada de partidos para recapitular la acción del día.

Las redes sociales de Telemundo Deportes también ofrecerán resúmenes en video, editoriales, resultados en vivo y alertas en vivo de todos los ochos partidos. A lo largo de la semana, los programas lineales y digitales de Telemundo Deportes ofrecerán las últimas noticias, actualizaciones y aspectos destacados de las eliminatorias.

La próxima ventana de partidos se jugará en marzo. Al concluir la Ronda Final, los tres primeros equipos clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El equipo que quede en cuarto lugar avanzará a una eliminatoria intercontinental de la FIFA, programada para jugarse en junio de 2022.

