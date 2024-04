¿Vendrá Messi al Gillette Stadium?: lo que necesitas saber del partido entre el Inter Miami vs el New England Revolution

El Inter Miami se enfrentará contra nuestros New England Revolution en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts este sábado, y se espera que haya un récord de asistencia de fanáticos en un solo juego del Revolution, de acuerdo con el equipo.

El partido será el sábado 27 de abril a las 7:30 p. m. como parte de la temporada de la MLS.

Para aquellos que quieran comprar entradas para el partido, los precios, según las páginas de ventas de boletos, estaban entre los $179 hasta casi $4,000.

Es importante que sepas que el estadio solo permite la entrada al lugar con una bolsa preaprobada por persona, y el estadio no maneja efectivo, por lo que todas las compras son con tarjeta.

Si quieres llegar temprano a disfrutar de este prometedor espectáculo del fútbol, el estacionamiento del estadio es gratuito, y estará abierto a partir de las 3:30 p.m., y las puertas abrirán a las 5:30 p.m.

El tren de cercanías de la MBTA anunció que estaría ofreciendo servicio de ida y vuelta para este partido en casa contra Inter Miami CF el sábado 27 de abril limitado a disponibilidad. Se espera que el Revolution establezca un nuevo récord de asistencia a un solo juego en durante el partido con entradas agotadas.

Los boletos de ida y vuelta salieron a la venta por $10 el pasado miércoles 17 de abril a las 11:00 a. m. únicamente en la aplicación mTicket. Para más información sobre los horarios del transporte público ingresa aquí.

Los fanáticos del fútbol en el área de Nueva Inglaterra tienen grandes expectativas sobre si tendrán la oportunidad de ver en acción a Lionel Messi. Esperamos que así sea, aunque hasta el momento no se ha publicado si el astro del fútbol visitará o no el Gillette Stadium junto al Inter Miami, en compañía de Luis Suarez y Sergio Busquets. Jordi Alba se perdió el juego contra Nashville el pasado sábado. Por el momento, el Inter Miami no ha publicado la plantilla oficial para el partido.

El New England Revolution ha tenido una dura temporada, y permanece en el último lugar de la conferencia del este con 4 puntos en total. A finales del año pasado el equipo anunció a Caleb Porter como director técnico del New England Revolution en un intento por renovar las cabezas del equipo.

Los Revs recibieron a Miami justo antes de que Messi firmara con el club en junio pasado,

Cómo ha sido la participación de Messi

Leo Messi, que debutó hace menos de un año con el Inter Miami, brilló el sábado con un doblete para aumentar a siete la factura de goles con la que lidera la MLS en esta campaña, y el Inter Miami se impuso el sábado 3-1 sobre Nashville.

El astro argentino, quien aportó además una asistencia, logró un par de tantos en el mismo partido de esta liga por segunda ocasión. Lo había conseguido el 2 de marzo, ante Orlando.

Messi suma un gol o una asistencia en cada uno de los seis encuentros de liga que ha disputado. Se ha perdido cuatro por lesión.

Aún con la derrota que vivieron en México donde fueron eliminados de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, Miami marcha invicto en cinco duelos ante Nashville desde la llegada de Messi. Lidera la Conferencia Este con 18 puntos, dos más que los Red Bulls de Nueva York, quienes empataron más tarde 2-2 con Los Angeles FC.

The Associated Press contribuyó con este informe.