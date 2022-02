“¡Soy la más feliz del planeta! ¡Soy mamá!”: Mon Laferte comparte momento de dicha

CIUDAD DE MÉXICO - "¡Soy la más feliz del planeta! ¡Soy mamá!", aseguró en redes sociales, llena de alegría, la cantante chilena afincada en México Mon Laferte al compartir una foto con su hijo Joel, quien cuenta con una semana de nacido, y aprovechó para hablar de cómo ha sido la agotadora experiencia de convertirse en madre.

"Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel ¡pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, ¡pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas, el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes", escribió la cantante.

En la fotografía que compartió se le observa a ella sosteniendo y abrazando a su bebé mientras lo carga con un rebozo. En su escrito la autora de "Tú falta de querer" también asegura que el trabajo lo ha compartido con su pareja Joel Orta, quien dice también está "dándolo todo" y calificó de "hermosa", pero "demandante" la nueva etapa que juntos enfrentan.

Ante la noticia, amigos, familiares y famosos contestaron a su publicación con felicitaciones y buenos deseos para la nueva familia. "¡Felicidades Preciosa!", escribió Ana Torroja, y artistas como Guaynaa, Benjamín Walker, Loli Molina, entre otros, hicieron lo propio.

En agosto de 2021 la cantante de 38 años confirmó a sus seguidores que estaba embarazada y aseguró estar conociendo una nueva versión suya que nunca había experimentado.

Esta nueva sensación devino en la creación de "Algo es mejor", en donde la cantante expresó el cambio de emociones y de mentalidad que ha vivido en su vida desde que deseó convertirse en madre.

Con el lanzamiento de dicho sencillo Laferte también anunció el segundo disco que publicó en 2021, "1940 Carmen", tras el éxito del álbum "Seis".

Desde que la cantante hizo público su embarazo no dejó de compartir su proceso y además ya había mostrado en redes la cantidad de flores que la esperaban en su casa después de haber dado a luz, así como una pequeña prenda que ella misma tejió para Joel antes de que naciera.