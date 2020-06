En México se vive tensa calma ante amenazas de líder criminal

MÉXICO - Los autos y negocios quemados permanecen como los cadáveres que dejó violencia.

Como el mensaje que el Cártel de Santa Rosa de Lima le envió al gobierno por haber detenido a la madre, la hermana y la prima de su líder, José Antonio Yepez, "El Marro".

"Humillaron e hicieron lo que quisieron con la familia, pero seré una piedra en el zapato", advirtió el líder criminal.

“El Marro” aseguró que los desmanes y agresiones registradas el fin de semana en Celaya, apenas son el principio de las acciones que tomará luego de que sus familiares y más de 20 integrantes de su organización fueron aprehendidos.

La investigación indica que hacía varias semanas que las autoridades le seguían la pista a la madre de “El Marro”, por lo que el sábado montaron un operativo y la capturaron justo en el momento en que pagaba la nómina a supuestos sicarios, halcones y otros cómplices de la organización.

Un analista, recuerda que la organización criminal de "El Marro" desde el 2014 se dedica al robo de hidrocarburos y se disputa el trasiego de drogas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Hubo amenazas de este líder incluso que iban a atentar contra el presidente de la república; a partir de entonces ha habido una serie de operativos en la entidad", dice José Gil Olmos, especialista en narcotráfico.

Según los registros oficiales, en esta entidad se cometen alrededor de 20 homicidios cada día, y la violencia que llena las calles, asegura la comisionada de Seguridad estatal, es un acto desesperado del Cártel de Santa Rosa de Lima.

A principios del 2019 afuera de la refineria de Salamanca, territorio de este cártel, abandonaron una camioneta con explosivos; dentro había una manta amenazando a Andrés Manuel López Obrador, entonces al igual que esta vez, el mandatario dijo que no cederán ante estos grupos delictivos.

"Nosotros no vamos a permitir la violencia no podemos actuar como la avestruz, meter la cabeza en la arena como si no pasara nada", dijo López Obrador este lunes.

El presidente confirmó que en Guanajuato se concentran entre el 15 y 20% de los homicidios del país.

Luego de estos hechos, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad y recomendó a sus ciudadanos evitar circular por las autopistas y carreteras de los municipios aledaños a Celaya.

Los operativos en la zona se han reforzado para localizar al líder de la organización criminal y los detenidos permanecen en instalaciones federales.