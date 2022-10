Millones de personas que no recibieron sus cheques del IRS, recibirán una carta para reclamar el dinero

NUEVA YORK -- El IRS empezó a enviar cartas a más de 9 millones de personas y familias del país que cumplen los requisitos para una variedad de beneficios fiscales y que no los reclamaron al presentar la declaración de impuestos federales sobre la renta de 2021.

Las cartas recordatorias especiales, que llegarán a los buzones de correo durante las próximas semanas, se envían a las personas que parecen calificar para el Crédito Tributario por Hijos (CTC), el Crédito de Reembolso de Recuperación (RRC) o el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), pero aún no han presentado una declaración de 2021 para reclamarlos. La carta, impresa en inglés y español, proporciona una breve descripción de cada uno de estos tres créditos.

"El IRS quiere recordar a las personas, especialmente a las familias, que posiblemente pueden calificar para estos valiosos créditos fiscales", dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS. "Alentamos a las personas que aún no han presentado una declaración de impuestos para 2021 a revisar estas opciones. Incluso si no están obligados a presentar una declaración de impuestos, aún pueden calificar para varios créditos importantes. No queremos que la gente pase por alto estos créditos fiscales, y las cartas recordarán a las personas si califican y los pasos que pueden tomar".

¿CÓMO RECLAMAR LOS CRÉDITOS?

Estos y otros beneficios fiscales se ampliaron con la Ley del Plan de Rescate Estadounidense del año pasado y otras leyes recientes. Aun así, la única forma de obtener los valiosos beneficios es presentar una declaración de impuestos de 2021.

A menudo, las personas y las familias pueden obtener estos beneficios fiscales ampliados, incluso si tienen poco o ningún ingreso de un trabajo, negocio u otra fuente. Esto significa que muchas personas que normalmente no necesitan presentar una declaración de impuestos deberían hacerlo este año, incluso si no han tenido que hacerlo en los últimos años.

Para este envío, la Oficina de Análisis Fiscal del Tesoro identificó a las personas que normalmente no tienen un requisito de presentación de declaraciones de impuestos porque parecen tener ingresos muy bajos, según los formularios W-2, 1099 y otras declaraciones de terceros disponibles para el IRS.

Las cartas son similares a un envío especial del IRS realizado en septiembre de 2020 alentando a 9 millones de posibles no declarantes a presentar una declaración de impuestos para el primer pago de impacto económico. Esto es parte de un esfuerzo continuo para alentar a las personas que normalmente no están obligadas a presentar una declaración a investigar los posibles beneficios disponibles para ellos en virtud de la ley tributaria. Cada año, las personas pueden pasar por alto la presentación de una declaración de impuestos cuando pueden tener derecho a créditos fiscales y un reembolso.

NOTA: Las personas pueden presentar una declaración de impuestos incluso si aún no han recibido su carta. El IRS les recuerda a las personas que no hay multas por un reembolso reclamado en una declaración de impuestos presentada después de la fecha límite regular de impuestos de abril de 2022. La forma más rápida y sencilla de obtener un reembolso es presentar una declaración precisa electrónicamente y elegir el depósito directo.

FREE FILE PERMANECERÁ ACCESIBLE HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE

Para ayudar a las personas a reclamar estos beneficios, sin cuota, Free File del IRS permanecerá accesible por un mes adicional, hasta el 17 de noviembre de 2022. Free File permite que las personas cuyos ingresos sean de $73,000 o menos presenten una declaración en línea de forma gratuita usando un software de marca.

Las personas también pueden visitar ChildTaxCredit.gov/file para presentar una declaración de impuestos de 2021. Las personas cuyos ingresos son inferiores a $12,500 y las parejas cuyos ingresos son inferiores a $25,000 pueden presentar una declaración de impuestos simple para reclamar el Crédito de recuperación de Reembolso de 2021, que cubre cualquier monto de pago de estímulo de 2021 que puedan haber perdido, y el Crédito tributario por Hijos. Las personas no necesitan tener hijos para usar ChildTaxCredit.gov/file para encontrar la solución de presentación adecuada para ellos.

INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS AMPLIADOS

Los tres créditos incluyen:

Además de estos tres créditos, muchos contribuyentes también pueden calificar para otros dos beneficios con una declaración de impuestos presentada para 2021:

Un aumento del Crédito por cuidado de niños y dependientes (en inglés): Las familias que pagan por la guardería para poder trabajar o buscar trabajo pueden obtener un crédito tributario de hasta $4,000 para una persona calificada y $8,000 para dos o más personas calificadas.

Las familias que pagan por la guardería para poder trabajar o buscar trabajo pueden obtener un crédito tributario de hasta $4,000 para una persona calificada y $8,000 para dos o más personas calificadas. Una deducción por donaciones a organizaciones caritativas: La mayoría de los contribuyentes que toman la deducción estándar pueden deducir las contribuciones en efectivo que califican que realizaron durante 2021. Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta pueden deducir hasta $600 en donaciones en efectivo y las personas pueden deducir hasta $300 en donaciones. Además, los donantes que hacen grandes donaciones en efectivo a menudo califican para deducir el monto total en 2021.

Más detalles sobre todos estos beneficios están disponibles aquí.

Recordatorios útiles

El IRS insta a todos a asegurarse de tener a mano todas sus declaraciones de impuestos de fin de año de 2021 antes de presentar su declaración de 2021. Además de todos los formularios W-2 y 1099, esto incluye dos avisos emitidos por el IRS: la Carta 6419 (en inglés), que muestra sus pagos anticipados totales de Crédito Tributario por Hijos, y la Carta 6475, que muestra sus pagos totales de EIP3.

Las personas también pueden usar Su cuenta en línea del IRS para ver los montos totales de su tercera ronda de Pagos de Impacto Económico o los pagos adelantados del Crédito Tributario por Hijos. Para las parejas casadas que recibieron pagos conjuntos, cada cónyuge deberá iniciar sesión en su propia cuenta para recuperar sus montos por separado.

NOTA: Reclamar estos créditos no afecta la capacidad de una persona para calificar para beneficios federales como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). Reclamar estos créditos tampoco tiene ningún efecto sobre el estado migratorio de una persona o su capacidad para obtener una tarjeta de residencia o beneficios migratorios.