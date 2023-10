Karol G recibirá el premio Billboard Espíritu de la Esperanza, en honor a Selena

MIAMI – Billboard y Telemundo anunciaron que la superestrella mundial Karol G será honrada con el prestigioso Premio Billboard Espíritu de la Esperanza en los Premios Billboard de la Música Latina 2023. Este galardón, creado en honor a Selena, se otorga al artista que ha demostrado un compromiso excepcional con causas cívicas, comunitarias y humanitarias más allá de su éxito artístico. Los Premios Billboard de la Música Latina se transmitirán en vivo por Telemundo este jueves 5 de octubre a partir de las 7pm/6c.

Carolina Giraldo Navarro, también conocida como Karol G, ha dejado una huella imborrable en la industria musical con su talento e impacto en el empoderamiento femenino. Su trayectoria musical incluye cinco álbumes de estudio, más de 70 sencillos, y múltiples colaboraciones con destacados artistas latinoamericanos. Recientemente, la cantante y compositora colombiana logró su sencillo más alto en las listas de Billboard Hot 100 con la canción "TQG", una colaboración con Shakira, que se ubicó en el top 10. Con su cuarto álbum, Mañana Será Bonito (2023), Karol G es la primera mujer en debutar en el No. 1 de la lista Billboard 200 con un álbum en español.

Su impacto se extiende más allá de la música. En 2022, Karol G fundó la Fundación Con Cora, con el objetivo de promover el desarrollo económico, social, psicológico y artístico de mujeres desfavorecidas. Su labor filantrópica ha sido destacada, y ahora será reconocida con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza.

"Me siento agradecida por este reconocimiento tan especial. Mi compromiso con la Fundación Con Cora es parte fundamental de mi vida y estoy orgullosa de poder ayudar a las mujeres que más lo necesitan", expresó Karol G.

La Fundación Con Cora se ha asociado con la Fundación She Is, dedicada a empoderar a mujeres y niñas a través de la educación en ciencias, tecnología y emprendimiento. Juntas, tienen como objetivo ayudar a un millón de mujeres y niñas para el año 2030. Recientemente, la Fundación She Is logró un gran éxito al brindar capacitación STEM a Salomé Valencia López, una joven seleccionada para recibir entrenamiento en el Centro Espacial de la NASA en Houston.

Además, la Fundación Con Cora se ha unido a la Fundación Acción Interna para ofrecer becas a mujeres internas mayores en Bogotá y a las mujeres familiares de las internas. Estas becas tienen como objetivo brindarles las habilidades y el conocimiento necesarios para asegurar un empleo y reintegrarse a la sociedad.

Karol G, quien este año es 13-veces finalista a los Premios Billboard de la Musica Latina, continúa demostrando su talento y compromiso a la música y la filantropía. Su dedicación para ayudar a los necesitados la convierte en una gran merecedora del Premio Billboard Espíritu de la Esperanza.

El Premio Billboard Espíritu de la Esperanza será entregado a Karol G durante los Premios Billboards de la Música Latina 2023, que tendrán lugar en el Watsco Center en Coral Gables, Florida, el jueves 5 de octubre. La ceremonia será transmitida en vivo por Telemundo a partir de las 7pm/6c y también se emitirá simultáneamente en el canal de cable hispano de entretenimiento, Universo, el servicio de streaming Peacock, la app de Telemundo, y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.

Para obtener las últimas noticias y actualizaciones sobre los Premios Billboard de la Música Latina los fans pueden seguir el evento en Telemundo.com/PremiosBillboard y unirse a la emoción usando #Billboards2023 en las redes sociales.