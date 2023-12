Muchos jóvenes estadounidenses esperan jubilarse como millonarios, y son bastante optimistas sobre la posibilidad de alcanzar ese objetivo.

La mayoría de los estadounidenses creen que necesitarán ahorrar más de $1 millón para cuando se jubilen y esa cantidad varía ligeramente según el grupo de edad. Los que tienen 20 años piensan que necesitarán alrededor de $1.2 millones ahorrados para la jubilación, mientras que los que tienen entre 30 y 40 años dicen que necesitarán alrededor de $1.44 millones y $1.28 millones, respectivamente, según el "Estudio de Planificación y Progreso 2023" de Northwestern Mutual.

Pueden parecer objetivos elevados, sin embargo, algo más de la mitad de los encuestados creen que estarán preparados económicamente para la jubilación cuando llegue el momento, según el estudio de Northwestern Mutual, que realizó 2,740 entrevistas online a adultos de EEUU mayores de 18 años.

Es importante tener en cuenta que la cantidad que necesitará ahorrar para la jubilación dependerá de una serie de factores, como dónde piensas vivir, si piensas seguir trabajando a tiempo parcial y qué tipo de gastos médicos necesitarás cubrir.

Pero supongamos que quieres fijarte un objetivo de jubilación muy ambicioso. CNBC ha calculado cuánto tendría que ahorrar cada mes si quisiera jubilarse con $5 millones a los 67 años. Estos cálculos se basan en empezar a ahorrar a los 21, 25 y 30 años con un saldo inicial de $0. No tienen en cuenta acontecimientos impredecibles de la vida, como la volatilidad del mercado, los ascensos o los despidos.

Y como los expertos en jubilación suelen decir que hay que ahorrar alrededor del 15% de los ingresos para la jubilación, CNBC también calculó lo que habría que ganar anualmente para tener $5 millones sin superar esa tasa de ahorro del 15%.

Si empiezas a los 21 años

Obteniendo una tasa de rendimiento anual del 5%: $2,324 al mes

Salario anual necesario si ahorras el 10% de tus ingresos: $278,899

Salario anual necesario si ahorras el 15% de tus ingresos: $185,942

Obteniendo una tasa de rentabilidad anual del 7%: $1,226 al mes

Salario anual necesario si ahorras el 10% de tus ingresos: $147,089

Salario anual necesario si ahorras el 15% de sus ingresos: $98,064

Obteniendo una tasa de rendimiento anual del 9%: $616 al mes

Salario anual necesario si ahorra el 10% de sus ingresos: $73,964

Salario anual necesario si ahorra el 15% de sus ingresos: $49,312

Si empiezas a los 25 años

Obteniendo una tasa de rendimiento anual del 5%: $2,922 al mes

Salario anual necesario si ahorras el 10% de tus ingresos: $350,601

Salario anual necesario si ahorras el 15% de tus ingresos: $233,745

Ganando un 7% de rentabilidad anual: $1,643 al mes

Salario anual necesario si ahorra el 10% de tus ingresos: $197,128

Salario anual necesario si ahorra el 15% de tus ingresos: $131,425

Ganando un 9% de rentabilidad anual: $889 al mes

Salario anual necesario si ahorras el 10% de tus ingresos: $106,629

Salario anual necesario si ahorras el 15% de tus ingresos: $71,090

Si empiezas a los 30

Ganando una tasa de rendimiento anual del 5%: $3,905 al mes

Salario anual necesario si ahorra el 10% de tus ingresos: $468,566

Salario anual necesario si ahorra el 15% de tus ingresos: $312,393

Ganando una tasa de rentabilidad anual del 7%: $2,385 al mes

Salario anual necesario si ahorras el 10% de tus ingresos: $286,185

Salario anual necesario si ahorras el 15% de tus ingresos: $190,800

Ganando una tasa de rentabilidad anual del 9%: $1,410 al mes

Salario anual necesario si ahorras el 10% de tus ingresos: $169,215

Salario anual necesario si ahorras el 15% de tus ingresos: $112,816

Aunque no quieras jubilarte como un millonario, es útil tener una idea de cuánto puedes necesitar ahorrar para cubrir tus gastos de manutención después de dejar de trabajar a tiempo completo. La calculadora de jubilación de CNBC Make It puede ayudarte a averiguarlo basándose en factores como tu edad actual, tus ingresos y tus ahorros.

Y que no cunda el pánico si todavía no puedes hacer estas aportaciones para la jubilación. No pasa nada por empezar con lo que puedas e ir aumentando tus aportaciones con el tiempo. Una forma de hacerlo es aumentar sus aportaciones un 1% cada año hasta alcanzar el porcentaje de ahorro recomendado del 15%.

Pero es importante empezar pronto. Si empiezas cuanto antes, podrás aprovechar el poder del interés compuesto, que hace que tu dinero crezca exponencialmente.

"Invertir a una temprana edad no solo permite que su dinero tenga la oportunidad de crecer a un nivel que tendrá un gran impacto financiero en su futuro, sino que también presenta una oportunidad para aprender sobre la inversión, probar cosas nuevas y, en última instancia, prepararse para un futuro financiero exitoso", dice Joanna Rotenberg, presidenta de Personal Investing, en el "Análisis de jubilación del segundo trimestre de 2023" de Fidelity.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cheyenne DeVon para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.