Este fin de semana se celebra el Festival de Navidad de Bethlehem

El 43.° Festival Anual de Navidad de la Ciudad se llevará a cabo en Bethlehem este fin de semana.

Se llevará a cabo en el Bethlehem Town Green y durará del viernes 6 de diciembre al sábado 7 de diciembre.

El objetivo del Festival de Navidad de la Ciudad es recaudar dinero para ayudar a apoyar a Memorial Hall, el centro comunitario en Bethlehem, y la gente viene de cerca y de lejos.

La entrada es gratuita y los autobuses hacia al festival también son gratuitos.

Si va, puede participar en una búsqueda del tesoro, dar un paseo en carreta, tomarse fotos con Santa Claus y más.

Viernes 6 de diciembre

El festival se llevará a cabo de 5 p. m. a 9:30 p. m.

6 p. m.: Ceremonia de apertura y encendido del árbol, seguido de la procesión del camión de bomberos iluminado por Main Street.

Sábado 7 de diciembre

El festival se llevará a cabo de 9:30 a. m. a 4 p. m.

10 a.m.: “Santa Made Me Do It” 5K

Adornos de Bethlehem

La ciudad también tiene un adorno navideño de peltre de edición limitada especial todos los años y el adorno de 2024 es “Under the Mistletoe” (Bajo el muérdago).

Los adornos están a la venta ahora por $12, más $1.50 por el envío y un cargo de manejo de $1.

Los adornos también están a la venta en la ciudad en:

Ace Hardware

Bethlehem Town Hall

​Bethlehem Post Office

Diane's Gift and Garden

Thomaston Savings Bank

Little Town Deli

Towne Apothecary

En el Ayuntamiento durante el Festival

