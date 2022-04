Derek Chauvin apela su condena por el asesinato de George Floyd

MINNEAPOLIS - El exoficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, está apelando su condena por el asesinato de George Floyd, argumentando que los jurados se sintieron intimidados por las protestas que siguieron y perjudicados por la fuerte publicidad previa al juicio.

Chauvin solicitó a la Corte de Apelaciones de Minnesota en una presentación judicial el lunes que revoque su condena, revoque y devuelva para un nuevo juicio en un nuevo lugar u ordene una nueva sentencia.

En junio pasado, el juez del condado de Hennepin, Peter Cahill, sentenció a Chauvin a 22 años y medio de prisión después de que los jurados lo declararan culpable de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado.

Floyd murió el 25 de mayo de 2020, después de que Chauvin inmovilizara al hombre negro contra el suelo con la rodilla en el cuello durante 9 minutos y 29 segundos. Floyd había sido acusado de pasar un billete falso de $20 en una tienda de conveniencia. Otros tres oficiales despedidos enfrentan un juicio estatal este verano luego de ser condenados en un tribunal federal a principios de este año por violar los derechos civiles de Floyd.

El abogado de Chauvin, William Mohrman, planteó una serie de desafíos a su condena, incluido que el juicio no debería haberse realizado en el condado de Hennepin, donde Floyd fue asesinado.

“La abrumadora cobertura de los medios expuso a los jurados, literalmente todos los días, a noticias que demonizaban a Chauvin y glorificaban a Floyd, lo que era más que suficiente para presumir prejuicios”, dijo el escrito.

En los meses que siguieron al asesinato de Floyd, los manifestantes tomaron las calles de Minneapolis y de todo el país para protestar contra la brutalidad policial y el racismo. Algunos de esos disturbios fueron violentos.

Mohrman dijo que varios jurados potenciales expresaron su preocupación durante la selección del jurado de que si Chauvin fuera absuelto, temerían por su seguridad personal y estarían preocupados por más violencia. Dijo que varios de ellos dijeron que se sintieron intimidados por las medidas de seguridad implementadas en el juzgado para proteger a los participantes del juicio de los manifestantes.

La presentación también citó el tiroteo fatal de Daunte Wright por parte de un oficial de policía en el cercano Brooklyn Center que provocó más protestas durante el juicio de Chauvin. Dice que los jurados deberían haber sido aislados después de la selección para evitar prejuicios por los informes de ese asesinato. También citó un acuerdo de $27 millones alcanzado entre la ciudad y la familia de Floyd que se anunció durante la selección del jurado, diciendo que el momento en que los jurados prejuzgaron en el caso.

El exoficial Derek Chauvin argumentará 14 razones para apelar su condena a 22.5 años de prisión por la muerte de George Floyd.

Mohrman citó varios casos de supuesta mala conducta de los fiscales, alegando el intercambio inoportuno de pruebas, la falta de divulgación y el dumping de documentos por parte del gobierno.

La presentación también dice que el juez no aplicó las pautas de sentencia correctamente y no debería haber incluido el "abuso de una posición de autoridad" como un factor de sentencia agravante para el ex oficial de policía.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, tiene 45 días para responder al escrito de Chauvin.

La apelación se produjo cuando el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota publicó los resultados de una investigación de casi dos años iniciada después del asesinato de Floyd. Encontró que el Departamento de Policía de Minneapolis se ha involucrado en un patrón de discriminación racial durante al menos una década, que incluye detener y arrestar a personas negras a un ritmo más alto que a personas blancas, usar la fuerza con más frecuencia en personas de color y mantener una cultura donde el lenguaje racista es tolerado.