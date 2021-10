“La mató sin justificación”: hispana será retirada del soporte vital tras ser baleada por un policía escolar

LOS ÁNGELES, California - Una madre hispana que sufrió muerte cerebral tras recibir un disparo de un oficial de seguridad del Distrito Escolar Unificado de Long Beach será removida del soporte vital en las próximas horas, confirmó la familia el viernes.

En una conferencia de prensa fuera del hospital Long Beach Memorial, la familia de la víctima, madre de un bebé de solo 5 meses, hizo nuevamente un llamado para el arresto del oficial y acusarlo por el asesinato de la joven.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Manuela "Mona" Rodríguez, de 18 años, estaba en el asiento de copiloto de un auto el lunes por la tarde en un estacionamiento cerca de Millikan High School cuando fue impactada por una bala.

“No le deseo la muerte a la persona que mató a mi hermana. Todo lo que quiero es justicia”, dijo Óscar Rodríguez, el hermano de la víctima. "Esto no es justo. No he podido dormir, no he podido comer. Ninguna madre, ningún hijo debería pasar por esto".

La familia agregó que los órganos de la joven serán donados para ayudar a personas que lo necesitan.

"La mató sin justificación. No hay justificación alguna para sus acciones", aseguró el abogado de la familia. "Arresten a ese criminal. Tiene que ir a la cárcel de inmediato".

Un oficial escolar respondió con disparos tras una pelea en el estacionamiento afuera de la escuela y apuntó directamente al auto en el que iba Rodríguez, según las autoridades.

"Lo que yo pido es justicia, mi hija ya se me murió. Estoy con el corazón destrozado como madre", dijo Manuela Sahagún, madre de la joven.

Un video de vigilacia captó el momento en que el oficial acercándose hacia el lado del copiloto del sedán Infiniti mientras el auto se alejaba. En las imágenes se podía ver un agujero de bala en la ventana trasera del lado del pasajero del automóvil.

Rodríguez está con soporte vital en el hospital y con muerte cerebral, dijeron miembros de la familia, quienes creen que la joven madre no sobrevivirá.

La policía de Long Beach dijo que respondieron a la escena tras el reporte de un tiroteo, y los oficiales encontraron a la mujer herida. La policía dijo que le dispararon en la parte superior del cuerpo, pero su familia dijo que le dispararon en la cabeza.

La policía de Long Beach y la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles están investigando el tiroteo. El oficial de seguridad de la escuela que hizo los disparos ha sido puesto en licencia.

Ningún estudiante resultó herido en el tiroteo.