Sube la cifra de muertos y heridos tras choque múltiple entre más de 150 autos en Louisiana

NUEVA ORLEANS, Louisiana - El saldo de una serie de choques en una autopista interestatal de Louisiana aumentó a 8 muertos y 63 heridos el martes, un día después de que una combinación de una densa capa de humo y niebla hizo que más de 160 vehículos se accidentaran, indicaron las autoridades.

En videos de los choques podía verse lo que parecía un depósito de chatarra interminable sobre la carretera interestatal 55 cerca de Nueva Orleans. Los vehículos estaban aplastados, incrustados debajo de otros, y algunos habían sido devorados por las llamas. Había muchas personas observando el desastre a la orilla de la vía rápida, mientras que otras aguardaban en sus automóviles a ser auxiliadas.

Lance Scott, de 51 años, llevaba a su hija al aeropuerto la mañana del lunes cuando la niebla se hizo muy densa. Pisó los frenos y apenas evitó a los autos delante de él, mientras que a su espalda escuchó “el más horrendo choque de metal con metal”.

“Fue un 'pum, pum, pum’. Y continuó así... probablemente por 45 segundos”, relató Scott. “Con cada segundo que pasaba, el sonido del choque del metal se hacía más tenue, lo que me indicaba que se iba produciendo cada vez más atrás. Ahí supe que había capa sobre capa de colisiones”.

Scott volteó a ver a su hija de 24 años, una enfermera de cuidados intensivos, y le dijo: “Va a haber mucha gente que necesite ayuda, y necesito que salgas a ver qué puedes hacer”.

En medio del crepitar de las llamas, la niebla se disipó lentamente poco después para revelar la magnitud de los daños. Scott y su hija ayudaron a las personas a salir de sus vehículos, algunos con evidentes fracturas de clavícula. Una de ellas tuvo que esperar a que los paramédicos usaran pinzas hidráulicas.

Alrededor de 168 vehículos estuvieron involucrados en los choques, dijo la Policía Estatal de Louisiana. Para la noche del martes, el número de muertos había aumentado de siete a ocho, y la cantidad de heridos se duplicó con creces, señaló la Policía Estatal de Luisiana en un comunicado.

Una cámara captó una colisión entre un autobús de transporte público y un autobús escolar en una intersección en Racine, Wisconsin.

Al menos 63 personas resultaron heridas, con lesiones de toda magnitud, mientras que otros buscaron atención médica de forma independiente, indicaron las autoridades en su informe actualizado.

Christopher Coll, de 41 años, era uno de los conductores que esperaban en uno de los choques.

“Ya estaba pisando los frenos, disminuyendo la velocidad, cuando una camioneta F-250 se subió al remolque con el que trabajo y me llevó a dar un paseo”, le dijo Coll al periódico The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

Coll podía oler el humo mientras escuchaba a otros conductores gritar pidiendo ayuda y los sonidos de automóviles que chocaban y neumáticos que reventaban. Pudo abrir a patadas la puerta del lado del pasajero para escapar, y luego ayudó a otras personas, incluida una que extrajo a través de una ventana de un auto.

El gobernador John Bel Edwards solicitó donadores de sangre y pidió oraciones “por los heridos y muertos”.

Se desconoce si fue el peor choque que haya atendido la Policía Estatal de Louisiana, tomando en cuenta el número de vehículos y personas fallecidas, señaló la sargento de la policía estatal Kate Stegall a The Associated Press.

"Sin embargo, les puedo decir que este es un incidente extenso y devastador, que resultó en la pérdida de vidas y profundas repercusiones tanto para la comunidad como para el personal de emergencias", subrayó Stegall.