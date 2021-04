NUEVA YORK -- Los investigadores federales ejecutaron una orden de registro en la casa del ex alcalde de la ciudad de Nueva York y abogado del ex presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, el miércoles, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto a nuestra cadena hermana News 4 New York.

Los fiscales federales han estado investigando la conducta de Giuliani en relación con Ucrania en los últimos años, investigando tanto su presunto cabildeo en nombre de intereses poderosos allí, como sus supuestos esfuerzos para obtener información perjudicial sobre el presidente Joe Biden.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Sin embargo, no quedó claro de inmediato qué incautaron los investigadores federales ni por qué obtuvieron la orden.

El New York Times fue el primero en informar sobre la orden de registro. NBC News confirmó que fue ejecutado el miércoles por la mañana en su apartamento de Manhattan.

Giuliani, el ex fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, se desempeñó como alcalde de la ciudad de 1993 a 2001. Pero es más conocido en los últimos años por su trabajo como abogado personal del ex presidente Donald Trump.

También ha negado rotundamente cualquier irregularidad.

La orden de registro aumenta la presión sobre Giuliani, quien ya enfrentaba la posible pérdida de su licencia de abogado de Nueva York por los comentarios que hizo antes de los disturbios del Capitolio en enero.

Esta es una noticia en desarrollo.