Banda criminal habría robado miles de licencias de conducir de Texas

Miles de residentes texanos pueden estar en riesgo después de que el Departamento de Seguridad Pública de Texas fuera engañado y se enviaron licencias de conducir de reemplazo a un grupo de delincuentes.

Según nuestros socios de The Dallas Morning News, los funcionarios del DPS dijeron que se crearon al menos 3,000 cuentas fraudulentas y se enviaron 2,400 licencias de conducir de Texas a direcciones de terceros que los investigadores ahora creen que pueden estar vinculadas a un grupo del crimen organizado chino no identificado en Nueva York.

El periódico informó que el director del DPS de Texas, Steve McCraw, dijo ante un comité de la Cámara en la ciudad de Austin, que los delincuentes obtuvieron información sobre los texanos de origen asiático en la llamada "dark web" y luego usaron esa información para romper la seguridad y solicitar copias de reemplazo de las licencias.

Una vez obtenidas por los delincuentes, se creía que las licencias se habían vendido ilegalmente.

El teniente coronel del DPS, Jeoff Williams, dijo que aún no conoce el alcance total de la violación. “Hemos identificado aproximadamente 3,000. No tengo el número exacto hoy, y la razón por la que no tengo el número exacto hoy es que mientras continuamos con la investigación, seguimos identificando personas”, dijo Williams.

El descubrimiento se realizó en diciembre, pero la agencia dijo que los texanos cuya información se vio comprometida y se utilizó para solicitar una licencia de reemplazo aún no han sido notificados.

Al responder a las preguntas de la representante de Texas, Mary González (D-Distrito 75), McCraw dijo que optaron por realizar una investigación criminal exhaustiva antes de notificar a aquellos cuya información pudo haber sido comprometida.

Se espera que los texanos afectados por el fraude sean notificados pronto por carta, dijo el DPS.

James Lee es el Director de Operaciones del Centro de Recursos de Robo de Identidad. Intervino en los eventos actuales en una entrevista con NBC 5. Dijo que ha visto un aumento en este tipo de actividad desde el inicio de la pandemia, comenzando con los beneficios de desempleo y los números de seguridad social robados.

“Ahora, los delincuentes de identidad están tomando ese mismo libro de jugadas y lo están usando para otros tipos de servicios de identidad”, dijo Lee.

A diferencia del número de Seguro Social, señala Lee, los números de licencia de conducir se pueden cambiar. Pero para los 3,000 y contando ya afectados, el daño ya podría estar hecho.

“Este es un caso clásico en el que el gobierno es atrapado sin estar preparado”, dijo Lee.

Según el DPS, se han reportado delitos similares en otros estados y el FBI y Seguridad Nacional están investigando. “No estamos contentos en absoluto”, dijo McCraw. “El control debería haber estado en su lugar, y eso nunca debería haber sucedido, punto”.

