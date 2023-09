Llamada al 911 revela las extrañas circunstancias de eyección de F-35

Un piloto cuyo avanzado jet de combate estuvo desaparecido temporalmente el fin de semana es escuchado cuando solicita repetidamente una ambulancia, en una desconcertante llamada al 911 hecha desde una casa en Carolina del Sur a la que había descendido en paracaídas, según una grabación de audio proporcionada el jueves a The Associated Press.

La grabación de 4 minutos capta las inusitadas circunstancias de tres personas no identificadas que se vieron involucradas: un residente de North Charleston que explica tranquilamente que un piloto acababa de bajar en paracaídas en su patio trasero, el piloto que desconoce la suerte de su jet F-35 y una perpleja operadora telefónica que intenta desenmarañar la situación.

“Tenemos a un piloto en casa y supongo que descendió en mi patio trasero; queremos ver si pudieran enviarnos una ambulancia a la casa, por favor”, manifestó el residente.

El piloto, que dijo tener 47 años, informó sentirse bien tras su descenso que según él fue desde unos 600 metros (2,000 pies) y que sólo le dolía la espalda. El residente comentó que el piloto se veía bien.

“Señora, un jet militar se ha desplomado. Soy el piloto. Necesitamos el envío del rescate”, dijo el piloto. “No tengo certeza de dónde se encuentre el avión. Debe haberse estrellado en alguna parte. Yo me eyecté”.

Después en la llamada, el piloto hace otra petición de asistencia médica.

“Señora, soy el piloto de un avión militar, y me eyecté. Bajé en paracaídas. ¿Podría enviar una ambulancia por favor?", dijo el piloto.

La Infantería de Marina ha descrito al piloto como un aviador experimentado con décadas en cabina.

LO QUE SE SABE DEL INCIDENTE DEL F-35

El F-35 se estrelló el domingo debido a una falla que obligó al piloto a eyectarse sobre Charleston y descender en el patio trasero de una vivienda no distante del Aeropuerto Internacional Charleston.

El jet de combate, que el Cuerpo de Infantería de Marina dijo iba a una altitud de apenas unos 300 metros (1,000 pies), continuó volando unos 100 kilómetros (60 millas) hasta que se estrelló en una zona rural cerca de Indiantown. Tardaron más de un día en ubicar los restos.

En otra llamada de emergencia de 8 minutos de duración facilitada el jueves a la AP, un funcionario no identificado intentaba explicar que tenían “un piloto con su paracaídas” pero no información sobre lo sucedido a su avión, del que desconocían si se había estrellado. Dijo que “el piloto ya no pudo ver su aeronave cuando descendía debido al clima”.

La Infantería de Marina explicó el jueves que los jets de combate tienen una función que protege a los pilotos en emergencias y que podría explicar que el F-35 continuara volando. Dijo que aunque no tenía claro por qué el jet continuó volando, el software de control de vuelo habría funcionado para mantenerlo estable si el piloto ya no tenía las manos sobre los controles.

“Si el jet está estable en vuelo nivelado intentará mantenerse ahí. Si no efectuaba un ascenso o un descenso establecido, el jet se mantendrá en aceleración 1G en ascenso o descenso hasta que se le ordene otra cosa”, dijo el Cuerpo de Infantería de Marina en un comunicado.