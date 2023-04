Dos mujeres y un portero: los supuestos pagos secretos de Trump

NUEVA YORK -- Los cargos penales que enfrenta ahora Donald Trump en Nueva York se derivan de tres instancias separadas en las que el expresidente y sus asociados están acusados de hacer pagos secretos durante su campaña de 2016: a dos mujeres para ocultar información sobre encuentros sexuales extramatrimoniales dijeron que tuvo con años antes, y a un antiguo portero de la Torre Trump que afirmó tener una historia sobre un hijo que, según él, Trump tuvo fuera del matrimonio.

Trump ha sido acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Se rindió el martes temprano en Manhattan y se declaró inocente de todos los cargos.

Una mirada a los tres casos citados por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien describió los cargos:

EL PORTERO DE LA TORRE TRUMP

Bragg enumeró por primera vez el incidente que involucró a un exportero de la Torre Trump a quien le pagaron $30,000 después de que afirmó que tenía información sobre un hijo que Trump tuvo fuera del matrimonio.

Ese portero, Dino Sajudin, recibió el pago de la empresa matriz del National Enquirer a cambio de ceder los derechos, “a perpetuidad”, de un rumor de que el presidente había tenido un hijo con una empleada en Trump World Tower, un rascacielos posee cerca de las Naciones Unidas.

El expresidente Donald Trump fue acusado de 34 cargos relacionados a la falsificación de registros empresariales por los supuestos pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels. Aquí los detalles.

El contrato entre Sajudin y American Media Inc. penalizaría a Sajudin con un millón de dólares si divulga el rumor o los términos de su acuerdo con la empresa matriz del tabloide. En una entrevista con The Associated Press en agosto de 2017, la mujer en el centro del rumor negó haber tenido una aventura con Trump.

KAREN MCDOUGAL

El fiscal también citó el caso de Karen McDougal, una exmodelo de Playboy que recibió 150,000 dólares de American Media después de afirmar que tuvo una aventura de 10 meses con Trump a mediados de la década de 2000. El dinero era para obtener los derechos de la historia de McDougal, pero nunca publicarla, una práctica conocida como "atrapar y matar".

La empresa matriz del National Enquirer ha reconocido que los pagos se realizaron específicamente para ayudar a la campaña presidencial de Trump.

Bragg dijo que Trump ordenó “explícitamente” al abogado Michael Cohen, que entonces trabajaba para la Organización Trump, que reembolsara a American Media en efectivo, luego Cohen le indicó a Trump que el pago debería ser realizado por una empresa ficticia. La supuesta relación entre McDougal y Trump permaneció oculta hasta un informe del Wall Street Journal días antes del día de las elecciones de 2016. Trump ha negado su acusación.

Supuestamente recibió sobornos para callar una relación extramarital con Trump.

STORMY DANIELS

El tercer caso involucra a la actriz porno Stormy Daniels, a quien le pagaron $130,000 a cambio de su silencio sobre un encuentro sexual con Trump en Lake Tahoe, Nevada, en 2006. Trump ha negado el encuentro.

Bragg dijo que 12 días antes de las elecciones del 8 de noviembre de 2016, Cohen había transferido $130,000 al abogado de Daniels utilizando una corporación ficticia financiada a través de un banco de Manhattan.

A Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, se le pagó después de indicar que estaba dispuesta a hablar con el National Enquirer o por televisión para confirmar el encuentro.

Trump insistió a los periodistas en el Air Force One en abril de 2018 que no sabía sobre el pago realizado a Daniels a través de Cohen. Pero Bragg dijo el martes que Trump reembolsó a Cohen después de su victoria de 2016 con dinero de dos fuentes: un fideicomiso que poseía los activos de la Organización Trump y de su cuenta bancaria personal.