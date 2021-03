Viajan más de 1,500 millas para visitar a joven de 16 años herido en brutal choque en la frontera

SAN DIEGO- La madre de José Eduardo Martínez González, el menor de 16 años que resultó herido tras un choque mortal en Holtville que terminó con la vida de 13 personas, viajó desde Guerrero junto con otro de sus hijos para visitar al menor quien se encuentra hospitalizado en San Diego.

María Félix Martínez González y su hijo Santiago Ángel Martínez González de 11 años, viajaron desde México a San Diego con una visa humanitaria para visitar en el hospital al menor de 16 años que resultó herido en el choque ocurrido el pasado 2 de marzo, y TELEMUNDO 20 habló en exclusiva con la familia.

“Me siento feliz porque mi hermano está bien y resistió las dos cirugías, y pues sí me siento feliz de que está bien”, dijo el menor de 11 años afuera del hospital donde está hospitalizado su hermano.

El menor de 11 años mencionó que hasta el momento no ha podido entrar al hospital a visitar a su hermano, pero que ha estado en contacto con él por videollamada.

José Eduardo Martínez González es uno de los 25 inmigrantes que viajaban en una camioneta en la ruta 115 de Holtville, a unas cuantas millas de la frontera de Estados Unidos con México en el valle Imperial.

“Al principio sí me sentí triste cuando me enteré del choque, y después le avisaron a mi mamá que él iba a estar bien, pero ella empezó a llorar, casi no comía, y estaba triste, hasta que venimos y ya supo que estaba bien, la noté más tranquila”, dijo el menor de 11 años.

TELEMUNDO 20 también habló con el menor hospitalizado tras sus dos cirugías.

“Poco antes de entrar a Estados Unidos, entramos en carro, y ya agarramos la carretera, la normal de cuatro carriles pero ya de ahí ya no me acuerdo de nada”, dijo José Eduardo Martínez González.

Él mencionó que no tenía ningún miedo al cruzar la frontera.

“Yo iba a ir a trabajar para ayudarle a mi hermano a estudiar y sacar a mi mamá de trabajar”, dijo el menor de 16 años hospitalizado. “Nunca me imaginé que eso iba a pasar”.

La entrevista se hizo por video llamada desde el hospital por medio del teléfono de María Félix Martínez González, madre del menor, quien estaba frente a él deteniendo el teléfono. Además, de la voz de nuestra reportera de TELEMUNDO 20, Mar González, también se escucha ocasionalmente la voz de la madre del menor.

