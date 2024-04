Pareja de militar de Mass. que murió ahogado en Puerto Rico continúa la búsqueda de su cuerpo

Familiares del militar de Massachusetts que murió ahogado la semana pasada en una de las playas de Luquillo en Puerto Rico hablaron en exclusiva con Telemundo Puerto Rico y expresaron el dolor que sigue presente tras seguir en la búsqueda de su cuerpo.

La novia de Samuel Maturi, el militar que fue arrastrado por la corriente en la playa Costa Azul el lunes 26 de marzo no encuentra consuelo "eso es lo que queremos, encontrarlo como sea, como sea. Para poder tener paz", dijo Natasha Castillo.

Desde el día que vio como su prometido desapareció en el agua espera en el mismo lugar junto a su familia, a que el mar le devuelva el cuerpo de su novio. "Todavía estamos aquí y no nos vamos a dar por vencida. Y estamos buscando. Por favor que sí, gente quiero voluntariamente venir por acá. Sean buzo, sea gente que le gusta estar en el agua. Lo que sea. Si quieren venir a ayudarnos a buscar".

Samuel Maturi Wanjiru, de 26 años, fue identificado como el estadounidense que ahora es buscado en las aguas de la popular playa de Luquillo, confirmó a Telemundo Nueva Inglaterra Axel Valencia, director de la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El gobierno realizó una búsqueda por 5 días, pero no tuvieron éxito, por eso ahora Castillo suplica por la ayuda de buzos voluntarios que quieran ayudarla.

Jorge Pavón es rescatista ha acompañado a Castillo y a su familia todos los días. El área donde fue arrastrado Samuel dice es una zona segura y que le ha impresionado mucho lo que sucedió. "Como rescatistas también, verdad? Y una organización, pues establecimos lo que es el sistema de bandera, pero no ponemos acá porque esto es la zona más segura. Eso a mí me impactó bien duro. Por eso es que yo no me quiero ir de aquí tampoco".

Castillo también necesita ayuda financiera para poder seguir en Puerto Rico junto a su suegra hasta encontrar a su novio para esos fines ha abierto una página de GoFundMe.

Mientras Castillo y su familia esperan por que aparezca Samuel, varias agencias gubernamentales realizaron una mesa redonda hoy para discutir qué medidas se pueden tomar para que no sigan ocurriendo estas tragedias en las playas de la isla.

Jesús Márquez, alcalde del Municipio de Luquillo, en Puerto Rico, dijo a Telemundo Nueva Inglaterra que, a nivel local, el Municipio seguirá utilizando sus recursos para dar con el cuerpo del joven militar, que se encontraba junto a su novia vacacionando y se esperaba que se comprometieran pronto.

El incidente con el residente de Massachusetts no fue el único durante la pasada semana, en la que miles de turistas abarrotaron la isla de Puerto Rico.