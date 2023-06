Tragedia mortal: balean a madre frente a su hijo de 9 años durante discusión con una vecina

OCALA, Florida — Una madre de Florida recibió un disparo mortal a través de la puerta principal de la casa de su vecina mientras su hijo de 9 años estaba junto a ella, una culminación violenta de lo que la policía dijo que era una disputa de dos años y medio.

Ajike Owens, de 35 años, recibió un disparo mortal después de ir al departamento de Ocala de su vecina, quien antes le había gritado a los niños de Owens mientras jugaban cerca y arrojó un par de patines que golpearon a uno de ellos, dijo el alguacil del condado Marion, Billy Woods, en una conferencia de prensa el lunes.

Los agentes que respondieron a una llamada de intrusión en el apartamento el viernes por la noche encontraron a Owens con heridas de bala. La madre de cuatro hijos fue llevada a un hospital cercano, donde murió. Ocala está a unas 70 millas al noroeste de Orlando.

“Desearía que la pistolera nos hubiera llamado en lugar de tomar acciones en sus propias manos”, dijo Woods. “Desearía que la Sra. Owens nos hubiera llamado con la esperanza de que nunca hubiéramos llegado al punto en el que estamos aquí hoy”.

Desde enero de 2021, dijo Woods, los agentes respondieron al menos media docena de veces en relación con la disputa entre Owens y la vecina. La oficina del alguacil no ha arrestado ni identificado a la mujer que disparó.

Woods dijo que los detectives están trabajando con la Oficina del Fiscal del Estado y deben investigar posibles reclamos de defensa propia antes de que puedan avanzar con posibles cargos penales.

El alguacil señaló que debido a la ley de Florida de "Stand Your Ground", no puede hacer un arresto legalmente a menos que pueda probar que la persona que disparó no actuó en defensa propia.

LOS INCIDENTES QUE LLEVARON AL DISPARO MORTAL

Antes del tiroteo, los hijos de Owens habían estado jugando en un campo cerca del apartamento de la vecina, quien presuntamente insultó a los niños.

Los menores se fueron, pero uno de ellos dejó su iPad. Cuando fue a recogerlo, la vecina presuntamente continuó insultándolo y supuestamente le rompió la pantalla del aparato electrónico.

El niño mayor le contó a su madre sobre el altercado y la víctima fue hasta la casa de la vecina para confrontarla.

Cuando Owens luego confrontó a la mujer en su apartamento, se produjo una discusión y la mujer le disparó a Owens a través de la puerta principal, según la policía.

El abogado de derechos civiles Benjamin Crump, que representa a la familia de Owens, dijo en un comunicado que el tirador había estado gritando insultos raciales a los niños antes de la confrontación con su madre. Owens y sus hijos son negros.

La oficina del alguacil no ha confirmado que se hayan pronunciado insultos ni ha dicho si la raza fue un factor en el tiroteo.

Woods también dijo que no han entrevistado a los hijos de Owens, que presenciaron el tiroteo, porque los investigadores primero quieren que los terapeutas infantiles trabajen con ellos. La mayor parte de la información que tienen los agentes proviene de la vecina que disparó, dijo Woods.

“Hubo mucha agresividad de ambos, de ida y vuelta”, dijo Wood, tras la conversación con la vecina. “Ya sea golpeando las puertas, las paredes y haciendo amenazas. Y luego, en ese momento, la Sra. Owens recibió un disparo a través de la puerta”.

Woods estuvo acompañado en su conferencia de prensa por líderes comunitarios y un abogado local contratado por la familia, Anthony Thomas. Su singular mensaje fue un llamado a la paciencia mientras la oficina del alguacil realizaba su investigación.

Durante una vigilia con la familia más tarde el lunes, Thomas dijo que el alguacil le había prometido el servicio más profesional que él y sus ayudantes podrían brindar, y Thomas planea obligar a la agencia a cumplirlo.

Durante la misma reunión, la madre de Owens, Pamela Dias, dijo que buscaba justicia para su hija y sus nietos. “Mi hija, la madre de mis nietos, fue asesinada a tiros con su hijo de 9 años parado junto a ella”, dijo Dias. “Ella no tenía armas. Ella no representaba una amenaza inminente para nadie”.