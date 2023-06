Mesera ahorra $5,665 en monedas de diez centavos para pagar viaje de graduación de su hija

Algunos regalos de graduación cuestan diez centavos la docena.

Pero la de Violet Cayton, de 17 años, resultó ser invaluable, el resultado del amor, la dedicación de su madre y una colección de monedas de diez centavos por valor de más de $5,000 que se acumularon durante más de una década.

La madre de Violet, Cari Mae Bulthuis, comenzó a planificar el viaje de celebración de la graduación cuando su única hija tenía solo 4 años. La idea se le ocurrió a la madre soltera hace 13 años cuando Bulthuis vio un artículo sobre Hawái con la frase “Paradise for Pennies”.

“Tenía esta hermosa imagen de la palmera y el océano”, dijo Bulthuis. “Lo taché y puse ‘Dimes’ (centavos)”.

Bulthuis reunió la mayoría de las monedas de diez centavos de las propinas en su trabajo como mesera en Abby's Café en la comunidad de Hemet en el condado de Riverside.

“Al final del turno, a veces cambiaba un dólar por monedas de diez centavos para poder aumentar la colección”, dijo Bulthuis. “Muchos clientes me dejaban puñados de monedas de diez centavos para la colección.

“Hice todos los turnos para mi niña. Es lo que hacemos como padres. Solo quieres poder darles”.

Esa colección aumentó constantemente a lo largo de los años. El padre de Bulthuis enrolló las monedas de diez centavos y las mantuvo a salvo en su casa de Fallbrook.

“Su hija es su única hija y va a la universidad, y es una buena manera de enviar a su hija a la universidad”, dijo Katie Bertram, compañera de trabajo del café.

Violet se graduó en mayo de la Preparatoria West Valley con varios honores, incluyendo Estudiante Atleta del Año y reina del baile de graduación. El día después de la graduación, Bulthuis llevó las monedas de diez centavos a su banco para cobrarlas.

Montones de monedas de diez centavos enrolladas el día que Cari Mae Balthuis las cobró en un banco. Foto: Cari Mae Balthuis

El total general: $ 5,665.

“Esa es una cantidad intensa”, dijo Violet. “Incluso sus historias sobre las anfitrionas que no creían, siempre pensé en Hawái como esta tierra realmente cara y lo es.

“Estoy muy agradecida”, dijo Violet. “Quiero mucho a mi mamá”.

Bulthuis y Violet partirán en julio hacia Oahu en un viaje de siete días. Será el primer viaje a Hawái para madre e hija.

