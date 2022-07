En video: ladrones irrumpen a robar en una casa y hasta abusan de los perros

SAN DIEGO - La policía de Chula Vista, California, está buscando a dos ladrones y al conductor que se dio a la fuga, quienes habrían robado decenas de miles de dólares de dos casas el viernes. Los robos ocurrieron con una hora de diferencia, informó la policía.

“Se llevaron todo mi efectivo, todos mis artículos personales”, dijo Angelina Valerio entre lágrimas. “No dejaron nada”, lamentó.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El video de seguridad del hogar muestra a dos personas cubiertas de pies a cabeza saltando de un Lexus SUV rojo y entrando a la fuerza en la casa de Valerio en el vecindario de Rolling Hills Ranch poco después de las 10:00 a.m. mientras todos los residentes estaban fuera el 15 de julio. Irrumpieron por una puerta de vidrio que conducía al patio trasero, donde sometieron a sus dos perros pequeños rociándolos con gas pimienta.

Valerio le dijo a la policía de Chula Vista que se llevaron joyas y dinero en efectivo con un valor de decenas de miles de dólares en menos de 30 minutos.

“Quiero que esta gente vaya a la cárcel”, dijo la hermana de Valerio, Yolanda Rigonan. "Quiero que me devuelvan algunas de las cosas de mi hermana", agregó.

El video de seguridad muestra a los ladrones volviendo al SUV rojo y alejándose. La policía de Chula Vista confirmó que el mismo Lexus probablemente se usó en otro robo a menos de una milla de distancia una hora antes.

“Tengo tanto miedo de ir a mi propio patio trasero, a caminar con mis perros”, dijo Valerio. "Tengo miedo de que alguien nos ataque. No, ya no me siento segura", indicó.

Valerio dijo que sus dos perros están bien, pero que el gas pimienta le quemó los brazos cuando intentó levantarlos por primera vez.