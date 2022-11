Le dio 125 golpes: el duro castigo que recibirá por brutal ataque contra anciana

NUEVA YORK -- Un hombre de Yonkers que, según los fiscales, siguió a una mujer asiática a su edificio y luego le dio una feroz golpiza en la que la golpeó más de 100 veces, fue sentenciado a más de 17 años de prisión por el ataque alimentado por el odio.

Tammel Esco, de 42 años, se declaró culpable en septiembre de cometer un crimen de odio violento en relación con el ataque a la víctima de 67 años, tiempo durante el cual lanzó epítetos raciales a la víctima mientras ella se acurrucaba indefensa en el suelo, mientras recibía cada pisotón y golpe.

Según su acuerdo de culpabilidad, Esco fue sentenciado el martes a 17 años y medio en una prisión estatal, con cinco años de supervisión posterior a la liberación.

"En 27 años de vigilancia, este fue uno de los crímenes más violentos y atroces que he presenciado", dijo el comisionado de Policía de Yonkers, Christopher Sapienza, sobre el ataque que fue captado por la cámara.

CRONOLOGÍA DEL BRUTAL INCIDENTE

Esco fue arrestado poco después del ataque del 11 de marzo a la mujer cuando ingresaba al vestíbulo de su edificio de apartamentos en Riverdale Avenue esa noche. Las imágenes de vigilancia difíciles de ver publicadas previamente por la policía mostraron que el hombre asestó un golpe tras otro, alrededor de 125 de ellos en total, sobre la mujer indefensa, dejándola ensangrentada en el suelo.

"Y luego, en un acto particularmente vil, la escupió", dijo la fiscal de distrito del condado de Westchester, Miriam Rocah.

La víctima, que es filipina, sufrió hemorragia cerebral, múltiples fracturas faciales, hematomas y laceraciones en la cabeza y la cara. Según la investigación, la víctima simplemente pasó junto a Esco camino a su casa y supuestamente él le gritó un insulto. Ella lo ignoró.

“Es por eso que es tan atroz. No hubo relación, no hubo discusión. No hubo conexión”, dijo Sapienza.

Cuando se movió para abrir la segunda puerta para entrar al vestíbulo, recibió un puñetazo en la cabeza por detrás y la tiró al suelo, luego golpeó docenas de veces más con los puños alternados. Luego, el hombre la pisoteó siete veces y la escupió, dijo la policía.

LA REACCIÓN DE UN BUEN SAMARITANO

Un testigo dijo que llamó al 9-1-1 cuando vio a Esco golpeando a la mujer mientras estaba encima de ella, y la interferencia de ese testigo puede ser la única razón por la que la víctima todavía está viva.

“Empecé a tocar la puerta, y cuando hice eso le llamó la atención, y ahí fue cuando se bajó de ella”, dijo Yvette Crespo. "Salió por esa puerta, fue a la esquina, levantó las manos", dijo.

La víctima se dirigió a la corte el martes y dijo que perdió el lugar al que llamó hogar durante más de 24 años, donde crió a sus hijas. Ella dijo que teme por la seguridad de sus hijas y por ella misma. Agregó que ha perdido la tranquilidad, la capacidad de relajarse y que siempre estará nerviosa.

“Agradecemos el amor y el apoyo de la comunidad y de las muchas personas que están indignadas por este odioso ataque. El odio no tiene cabida en esta sociedad”, dijo la abogada de la víctima, Jennifer Wu.

Esco vivía en el mismo edificio que la víctima. La policía dijo que tiene antecedentes penales y que anteriormente cumplió condena por agresión

Si es víctima o testigo de un delito de odio o un incidente de prejuicio, llame a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester al (914) 995-TIPS.