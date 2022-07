Toma nota!: puedes obtener más dinero del Crédito por Hijos si vives en estos estados

Los pagos adelantados del Crédito Tributario por Hijos ayudaron el año pasado a millones de familias estadounidenses a llenar la despensa a medida que su estabilidad financiera se vio afectada debido a la inflación y la amenaza de una posible recesión, pero la próxima temporada de impuestos los padres no solo verán montos mucho más pequeños, sino también requisitos más estrictos.

Las familias que dependen del crédito federal tendrán que ajustar su presupuesto, pues el monto volverá a su tasa anterior a 2021 de $2,000 por niño. Eso significa que los padres que califican verán pagos reducidos la próxima temporada de impuestos, en 2023.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El Congreso no está trabajando a escala federal para restablecer los pagos mejorados del Crédito Tributario por Hijos. Ahora depende de los estados decidir si proporcionarán dinero a las familias necesitadas. Hasta el momento, 13 estados planean promulgar un crédito estatal u ofrecer deducciones para hogares con niños; solo uno de esos estados está pendiente de la aprobación del gobernador.

Como parte del Plan de Rescate Estadounidense, decretado en marzo de 2020, el crédito por hijos se incrementó a $3,600 por niño menor de seis años y $3,000 por niño de seis a 17 años, pero solo para 2021.

Pero a partir de 2022, los menores de 17 años quedan excluidos de la ayuda. Bajo los criterios de la versión original, solo los menores de 16 años pueden obtener el crédito.

Las familias que se beneficiaron de los pagos adelantados el verano pasado, como parte del Plan de Rescate Estadounidense, ya no verán ese dinero este año luego de que se estancara en el Congreso el proyecto de ley que pedía su permanencia. Sin embargo, aquellos que cumplen con el límite de ingresos podrán seguir reclamando el crédito en su versión de 2017 la próxima temporada de impuestos.

VERSIÓN DE 2017 DEL CRÉDITO POR HIJOS

Como se explicó antes, la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 duplicó el crédito para niños menores de 17 años de $1,000 por niño a $2,000 por niño. Eso significa que los padres podrán obtener hasta $2,000 por niño calificado. Además, la cantidad de crédito que un contribuyente puede reclamar se basará en el Ingreso Bruto Ajustado modificado (MAGI) y el Ingreso del Trabajo.

Este crédito, en su versión de 2017, reducirá tu factura de impuestos dólar por dólar. Una vez que tus impuestos se reduzcan a cero, cualquier crédito restante de hasta $1,400 por niño calificado se puede reclamar como Crédito Tributario Adicional por Hijos.

El crédito se elimina gradualmente cuando el MAGI supera los siguientes umbrales:

$400,000 para declaraciones de casados que presentan en conjunto

$200,000 para todas las demás devoluciones

La Publicación 972 del IRS puede ayudarte a calcular el Crédito Tributario por Hijos para la próxima temporada de impuestos.

Para calificar, el menor debe:

Ser tu hijo biológico, hijastro, hijo adoptivo, hijo adoptivo, hermano o descendiente, como un nieto, sobrina o sobrino.

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento económico durante el ejercicio fiscal.

Ser ciudadano de EEUU o nacional de EEUU o extranjero residente.

Haber vivido contigo más de la mitad del año.

Ser tu dependiente para propósitos de impuestos federales.

Para efectos del crédito, tu hijo debe ser menor de 17 años al 31 de diciembre del año fiscal en cuestión.

La legislación de 2017 también permite que los dependientes que no califican para el crédito de $2,000 puedan calificar para un crédito no reembolsable de hasta $500.

¿CUÁLES SON LAS REGLAS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS QUE SE RESTABLECEN PARA 2022?

De acuerdo con las reglas regulares del crédito tributario por hijos vigentes desde 2018 hasta 2025 (pero no para 2021), los padres con un hijo calificado comienzan el año fiscal con derecho a un crédito de $2,000 por hijo. Este crédito se elimina gradualmente para los contribuyentes cuyos ingresos superan el monto del umbral anual especificado para el año.

En general, por cada $1,000 que tu ingreso bruto ajustado modificado exceda el nivel del umbral de ingresos, el crédito tributario total por hijos para una familia (no la cantidad por hijo) se reduce en $50. Si ganas demasiado dinero, no obtendrás ningún crédito. Sin embargo, la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos aumentó considerablemente la cantidad que puedes ganar y aún recibir el crédito. De hecho, solo una pequeña fracción de todos los contribuyentes no puede obtener el crédito.

El crédito tributario por hijos es parcialmente reembolsable, es decir, puedes cobrarlo incluso si no debes pagar impuestos por el año. El monto máximo reembolsable es de $1,400 por niño.

Pero el monto reembolsable real que puedes cobrar si no adeudas impuestos por el año depende de tus ingresos del trabajo (generalmente, sueldos, salarios, propinas o ganancias netas del trabajo por cuenta propia). El monto reembolsable es igual al 15% de tu ingreso del trabajo por encima de $2,500, hasta el crédito máximo de $1,400. Por ejemplo, si tu ingreso del trabajo es de $10,000, tu crédito reembolsable sería 15% x ($10,000 - $2,500) = $1,125.

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos también estableció un nuevo crédito de cuidado infantil no reembolsable de $500 para dependientes que no son hijos calificados (también llamado "crédito de cuidado familiar"). Por ejemplo, puedes reclamar este crédito para padres o abuelos si son tus dependientes para efectos fiscales. Debido a que este crédito no es reembolsable, puedes beneficiarte solo si debes pagar impuestos sobre la renta para el año.

¿CÓMO SERÁ EL CRÉDITO PARA CUANDO LO RECLAME EN 2023?

Para 2021, el crédito por hijos máximo total es de $3,600 por niño menor de seis años y $3,000 por niño de seis a 17 años al final del año. El crédito completo es reembolsable y está disponible incluso para los contribuyentes que no tienen ingresos ni deben impuestos.

Sin embargo, los límites de ingresos son más bajos para la expansión de 2021: la eliminación comienza en $75,000 de ingreso bruto ajustado para la mayoría de los contribuyentes solteros y $150,000 para la mayoría de los contribuyentes casados ​​que presentan una declaración conjunta.

Por encima de eso, el contribuyente pierde $50 del crédito por cada $1,000 de ingresos, por lo que el tope varía según los ingresos, el número de hijos y el estado civil. La eliminación gradual de este crédito es independiente de la expansión de 2017, por lo que muchos padres aún calificarán para un crédito de $2,000 por niño, incluso si no califican para la expansión de $1,000 o $1,600 por niño en 2021.

En un movimiento histórico, el Congreso también ordenó al IRS que usara los registros existentes para enviar a las familias pagos anticipados mensuales de hasta la mitad de sus créditos fiscales por hijos anticipados para 2021. Estos prepagos comenzaron en julio y continuaron durante seis meses, en general mediante depósito directo.

Lo que confundirá a los contribuyentes en esta temporada de presentación de impuestos es que los pagos anticipados del año pasado deben conciliarse en las declaraciones de impuestos del Anexo 8812 de 2021 en función de los ingresos reales y las circunstancias del año.

CRÉDITO POR HIJO ESTATAL

Hasta ahora, estos son los estados que han promulgado un crédito estatal, que las familias que cumplen los criterios pueden reclamar junto con el crédito federal durante la temporada de impuestos de 2023, incrementando así el monto total.

Nueva York: Las familias pueden reclamar el 33 % del crédito tributario federal por hijos y el crédito tributario federal adicional por hijos para los hijos calificados o $100 por cada hijo calificado. Abre aquí para más información.

Nueva Jersey: El Programa de Crédito Fiscal por Hijos de Nueva Jersey recientemente aprobado otorga a las familias con un ingreso de $30,000 o menos un crédito fiscal reembolsable de $500 por cada niño menor de 6 años. Los hogares que ganen hasta $80,000 podrían calificar para $300.

Lee nuestro artículo ¿Qué familias recibirían cheques de hasta $500 en NJ por el nuevo Crédito por Hijos? para más detalles.

Connecticut: las familias ahora pueden solicitar un reembolso de impuestos por única vez para recibir $250 por cada niño menor de 18 años. El reembolso tiene un límite de $750 para tres niños. Aquí está quién califica (PDF): parejas que presentan una declaración conjunta que ganaron $200,000 o menos en 2021, contribuyentes solteros que ganaron $100,000 o menos y cabezas de familia que ganaron $160,000 o menos. Aquí encontrarás más detalles.

California: Las familias que ganan menos de $25,000 pueden recibir $1,000, ya sea como una factura de impuestos estatales reducida o un reembolso. Aquellos que ganen entre $25,000 y $30,000 recibirían un crédito reducido. El crédito solo está disponible para niños menores de 6 años y la familia debe calificar para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California.

Carolina del Norte: Los contribuyentes pueden recibir una deducción de hasta $2,500 por cada hijo calificado, según los ingresos y el estado civil.

Colorado: A partir de enero de 2023, las familias con ingresos de $75,000 o menos ($85,000 para contribuyentes casados ​​que presentan una declaración conjunta) podrían obtener del 5 % al 30 % del crédito federal por cada hijo calificado. Este crédito solo está disponible para niños menores de 6 años.

Idaho: Las familias podrían obtener $205 por cada niño calificado con el crédito tributario por hijos no reembolsable de Idaho.

Maine: Los contribuyentes residentes pueden reclamar $300 por cada hijo calificado y dependiente bajo el crédito fiscal de exención para dependientes. Los hijos y dependientes que califican son los mismos que fueron reclamados bajo el crédito tributario federal por hijos.

Maryland: Aquellos que ganen $6,000 o menos podrían obtener un crédito fiscal reembolsable de $500 por cada hijo calificado, según un proyecto de ley pendiente de aprobación por parte del gobernador Larry Hogan.

Massachusetts: Las familias pueden recibir $180 por un dependiente o $360 por varios dependientes. Para calificar, los dependientes deben ser menores de 12 años.

Nuevo México: Las familias podrían recibir de $25 a $175 por niño calificado, según los ingresos, a partir del año fiscal 2023 y hasta el año fiscal 2031.

Oklahoma: Los hogares con un ingreso inferior a $100,000 pueden obtener el 5% del crédito fiscal federal por hijos.

Vermont: Los hogares con ingresos inferiores a $125,000 pueden recibir $1,000 por niño de 5 años o menos.