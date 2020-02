Cubana indultada por Trump rompe el silencio en libertad

El presidente Donald Trump conmutó el martes la sentencia de prisión de una mujer del sur de Florida que cumplía condena por su papel en un plan de fraude contra Medicare que sumó $205 millones en 2011.

Judith Negrón, una mujer cubana que ahora tiene 48 años, fue declarada culpable de numerosos cargos de delitos graves, incluido el fraude a la atención médica y el lavado de dinero, como uno de los propietarios de la empresa estadounidense de atención de la salud mental American Therapeutic Corporation. También se le ordenó pagar más de $87 millones en restitución.

Ya de regreso en su casa de Miami Lakes, Judith aseguró que "no hay palabras para describir la alegría que se siente al tener a tus hijos en los brazos, luego de tantas restricciones, por estar en ese lugar". Justo desde su casa y ya de vuelta con su familia, la cubana confesó la felicidad que sintió en el momento que vio a sus hijos, su esposo y sus padres.

Mediante una llamada telefónica de una de las organizaciones con las que había estado trabajando, la cubana supo de su indulto, y aunque no le precisaron "como y cuando" ya la alegría le colmaba al saber que había recibido un indulto presidencial que le permitiría volver a estar con su familia.

Su esposo Héctor Negrón recordó que por un mensaje de voz recibió la noticia sobre su esposa, pero que por un segundo pensó que se trataba de una broma de mal gusto. Lo mismo le pasó a la propia Judith, quien según comentó su padre, su hija le había dicho que tenía miedo dormirse y que al despertar todo hubiera cambiado, pues se creía dentro de un sueño.

Alfredo Cruz, el padre de la convicta cubana perdonada, dice sentirse "muy dichoso" de que su hija este con ellos. "No hay nada comparable con la felicidad de tener a una hija de vuelta a la casa", aseguró Cruz, quien además agradeció al presidente Donald Trump, por lo hecho con su hija.

Una declaración de la Casa Blanca dice que Negrón cumplió ocho años de su condena de 35 años, y un director dijo que "siempre ha demostrado ser una presa modelo que trabaja extremadamente bien con los demás y ha establecido una buena relación de trabajo con el personal y los reclusos ".

La defensora de la reforma de la justicia penal Alice Johnson, cuya condena a cadena perpetua por un delito de drogas por primera vez fue conmutada gracias en parte a los esfuerzos de Kim Kardashian, fue una de las muchas personas que apoyaron la clemencia de Negrón.

El abogado de Negrón, Barry Wax, dijo que Johnson estaba en la misma prisión que Negrón y le pidió personalmente a Trump que hiciera algo por ella.

"Este es uno de los pocos casos que realmente me mantiene despierto por la noche", dijo Wax. "Incluso 10 años después, me levanto a media noche y pienso en Judith Negrón y dónde está y cómo está su vida. Sé que es una mujer fuerte, pero he estado orando durante 10 años por este día por venir, y finalmente está aquí ".

En una petición de Change.org, Negrón dice que asume toda la responsabilidad de su participación en el plan, pero está pidiendo clemencia por el bien de sus dos hijos.

La familia dice que Judith Negrón fue condenada excesivamente.

Negrón, junto con otros dos propietarios y ejecutivos de la American Therapeutic Corporation, fue arrestada en octubre de 2010 en el esquema que los fiscales dijeron que facturó a Medicare por tratamientos de salud mental que los pacientes no necesitaban.

Los fiscales dijeron que desde 2002, Negrón y sus compañeros propietarios, Lawrence S. Duran y Marianella Valera pagaron sobornos a los propietarios y operadores de instalaciones de vivienda asistida y casas intermedias y a manejadores de pacientes a cambio de entregar pacientes no elegibles a sus instalaciones.

Negrón fue una de las cuatro personas a las que Trump le otorgó conmutaciones, incluido el ex gobernador de Illinois Rod Blagojevich. También otorgó indultos completos a siete personas, incluido el ex comisionado de policía de Nueva York Bernie Kerik y el financiero Michael Milken.