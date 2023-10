EEUU reanudará la deportación directa de migrantes venezolanos

El gobierno del presidente Joe Biden reanudará las deportaciones directas de inmigrantes de Venezuela que lleguen y permanezcan en Estados Unidos de forma ilegal, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Se espera que el proceso comience a la brevedad, dijeron funcionarios a The Associated Press, aunque no proporcionaron detalles específicos sobre cuándo comenzarán a despegar los vuelos. Los funcionarios no estaban autorizados a revelar públicamente detalles del plan del gobierno antes de un anuncio oficial y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

"Para mantener nuestro compromiso de aplicar las leyes y continuar reforzando las consecuencias para aquellos que crucen la frontera ilegalmente, Estados Unidos está anunciando hoy [jueves] que retomará las repatriaciones directas de ciudadanos venezolanos que crucen la frontera ilegalmente y no establezcan bases legales para permanecer [en el país]”, indicó el DHS en un comunicado.

La noticia llega poco después que el gobierno aumentó el estatus de protección para los venezolanos que llegan a Estados Unidos.

Refleja la estrategia más amplia de Biden de no sólo proporcionar vías legales ampliadas para los migrantes que llegan, sino también tomar medidas enérgicas contra quienes cruzan a Estados Unidos sin autorización legal.

Venezuela se sumió en una crisis política, económica y humanitaria durante la última década, llevando al menos a 7.3 millones de personas a migrar y haciendo que los alimentos y otras necesidades sean inasequibles para quienes se quedan.

La gran mayoría de quienes huyeron se establecieron en países vecinos de América Latina, pero muchos comenzaron a llegar a Estados Unidos en los últimos tres años a través del notoriamente peligroso Tapón del Darién, un tramo de selva en Panamá.