Ya puedes solicitar algunas citas migratorias de USCIS en línea y en español

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) anunciaron el miércoles el lanzamiento de una nueva plataforma para solicitar citas sin en persona sin tener que llamar al centro de contacto local de la agencia.

Sin embargo, esto no garantiza el espacio para el día y la hora solicitado debido a que el centro de contacto deberá confirmar la disponibilidad.

“Yo creo que uno de los tips para los usuarios es que procesen estas peticiones con responsabilidad, ¿a qué me refiero? Esto es un canal para peticiones de citas en persona por ciertas razones específicas", explicó la abogada de inmigración Johanna Kelley.

De acuerdo con USCIS, en este nuevo sitio web se pueden solicitar citas para aquellas personas que están en Estados Unidos y necesitan tramitar sellos de documentación, identificación y telecomunicaciones para extranjeros, permiso para viajes de emergencia, permiso de viaje de emergencia y decisiones de jueves de inmigración, entre otros trámites.

“No es para: '¿Llevo esperando dos años mi green card, por qué no me sale?' No es para eso. Hay otros canales y otros caminos, esto es para cuestiones urgentes y para casos específicos donde se requiera la actuación o que Inmigración haga algo de inmediato”, detalló la abogada.

En un comunicado de prensa, la agencia aseguró que es un paso importante en sus esfuerzos por mejorar la experiencia de las personas a las que sirven y así reducir los tiempos de espera en el centro de contacto local.

“Lo bueno que tiene USCIS es que la página viene en español y en inglés, entonces ese tipo de instrucciones y mensajes oficiales de la página de USCIS están en español y usted puede leerlo y puede ir poco a poco siguiendo las instrucciones y hacerlo usted mismo", abundó Kelley.

La agencia solicitará una evidencia para confirmar que el pedido se trata de una emergencia. Recuerda que USCIS se comunica exclusivamente a través del correo electrónico o número telefónico que usted proporcionó.

Visita aquí la página web para más información.