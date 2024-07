4 niños llevados al hospital de Rhode Island tras comer gomitas de CBD en campamento de verano YMCA

Cuatro niños fueron llevados al hospital después de comer gomitas de CBD en un campamento de verano de la YMCA en Coventry, Rhode Island, la semana pasada.

Los socorristas fueron llamados al Campamento Westwood YMCA el jueves por la mañana por cuatro campistas que estaban vomitando, informa WJAR, afiliada de NBC10 Boston. Los niños, de entre 12 y 15 años, fueron trasladados al Hospital Infantil Hasbro.

"Es preocupante desde el punto de vista de que obviamente está sucediendo algo porque están vomitando", dijo a WJAR Robert Mann, capitán del Distrito de Bomberos de Western Coventry. "Lo bueno es que estaban conscientes y pueden mantener sus propias vías respiratorias para poder vomitar".

La YMCA le dice a WJAR que un niño los trajo y los entregó en un baño que estaba lejos de la supervisión de un consejero.

"Dado que los consejeros no acompañan a los campistas a los baños, nuestro consejero se enteró de este evento cuando los campistas salieron del baño y anunciaron que creían que tenían gomitas de consumo que incluían CBD", dijo Jeff Merhige, director ejecutivo de YMCA de Pawtucket, en un declaración. "El campamento llamó inmediatamente a los servicios de emergencia de la ciudad por precaución y los campistas afectados fueron llevados a observación médica. Continuamos monitoreando esta situación y felicitamos a nuestro personal por ser proactivo en este incidente".

No se sabe cuántas gomitas consumieron los niños ni si sabían que contenían CBD.

Los bomberos le dijeron a WJAR que están respondiendo a cada vez más llamadas para que los niños coman gomitas de CBD.

"Hay muchas cuestiones médicas que nos deben preocupar, sin mencionar el hecho de que no sabemos exactamente qué tomaron ni cuánto", dijo Mann. "Enséñeles a sus hijos a no tomar drogas, medicamentos de nadie que no sea un médico o un familiar, un familiar de confianza".