El contenido siguiente ha sido creado en colaboración con la ciudad de New Haven. El mismo no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo Nueva Inglaterra. Haz clic aquí para obtener más información sobre el censo de EE.UU. y la Ciudad de New Haven.

Con el cambio de la nueva década llega el próximo Censo de EE.UU., y está causando temor. Una adición específica tiene algunas personas sintiendo amenazados: la cuestión de la ciudadanía. Los preocupados en particular incluyen hispanos, personas que nacieron en otro país e inmigrantes indocumentados.

Varios mitos que rodean esa pregunta hacen que parezca aterrador. Sin embargo, como todos los mitos, simplemente no son ciertos. La realidad: el censo de EE.UU. beneficia a las comunidades y, de hecho, puede ser más útil de lo que piensas.

Estos son algunos de esos mitos y verdades que necesitas saber.

Mito: No es obligatorio que las personas completen el censo.

Realidad: Llenar el censo de EE.UU. es obligatorio por ley. Es posible que hayas ignorado esas cartas en el pasado, pero la Oficina del Censo de EE.UU. aún obtiene su información.

Cuando alguien no devuelve su cuestionario, la Oficina del Censo enviará recordatorios por correo. Si aún no responde, aparecerá un trabajador del censo a su casa.

Si, después de tres visitas, los trabajadores del censo aún no pueden encontrarlo, pedirán información básica a los vecinos y a los carteros. Como último recurso, la Oficina del Censo consultará los registros estatales y federales para recopilar tu información.

Mito: El gobierno puede usar el censo para encontrar y deportar inmigrantes indocumentados.

Realidad: Por ley federal, la Oficina del Censo no puede compartir información sobre individuos con otras agencias federales. Eso significa que los inmigrantes indocumentados no pueden ser encontrados.

Además, la pregunta de ciudadanía no le preguntará sobre su estado de ciudadanía específico, solo le preguntará si es ciudadano o no.

Mito: La Constitución solo exige contar ciudadanos.

Realidad: La Constitución le permite al Congreso llevar a cabo el censo como lo considere necesario, siempre que sea legal.

Además de contar personas, la Oficina del Censo también puede hacer preguntas. La Corte Suprema falló a favor de esto en 1870, declarando que la Constitución le permite al Congreso compilar estadísticas del censo si se considera necesario y apropiado.

Mito: El censo nunca solicita información de ciudadanía antes.

Realidad: La pregunta de ciudadanía apareció en los formularios del censo de 1820 a 1950. Después de eso, la pregunta de ciudadanía se retiró del formulario obligatorio y se colocó en el formulario más largo y opcional. Para 2010, esa pregunta desapareció de todas las formas.

Mito: Los inmigrantes, legales o de otro tipo, no reciben ningún beneficio del censo.

Realidad: Todos pueden beneficiarse si completen el censo, incluidos los inmigrantes. Por ejemplo: los fondos federales pueden ir a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen asistencia laboral y ayudan a las personas nacidas en el extranjero a ser económicamente autosuficientes. Completar el censo también puede conducir a fondos federales para los distritos escolares donde los niños poseen habilidades limitado del idioma inglés.

Mito: el censo no es importante.

Realidad: El censo es extremadamente importante. Los resultados de esta encuesta ayudan al gobierno a determinar cuánta financiación proporcionar a las comunidades. Estos fondos pueden ir a varios programas y servicios comunitarios importantes, como educación, vivienda, desarrollo comunitario y servicios de atención médica.

Los resultados también pueden atraer nuevos negocios a las comunidades. Las empresas pueden usar los números del censo para determinar dónde deben abrir nuevas ubicaciones, y con la llegada de las nuevas empresas generalmente surgen nuevas oportunidades de trabajo.

¿Tienes algunas preguntas o preocupaciones sobre cómo completar el censo de EE.UU.? Visite la Ciudad de New Haven para obtener más información sobre el censo de EE.UU.