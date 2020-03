A corte acusado de asesinar a su madre en Amesbury

Un hombre de Massachusetts acusado de asesinar a su madre y apuñalar a su padrastro en una casa en Amesbury durante el fin de semana se enfrentará a un juez el lunes.

Se espera que John Brittan, de 27 años, de Amesbury, sea procesado en el Tribunal de Distrito de Newburyport por cargos de asesinato, agresión contra una persona mayor de 60 años y agresión con intención de asesinato, según la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Essex.

La policía había llegado a una casa en Chester Street alrededor de las 4 p.m. para un informe de un apuñalamiento y descubrió dos víctimas.

Barbara Diehl-Peirce, de 65 años, fue llevada al Hospital de Boston, donde luego fue declarada muerta, según el fiscal de distrito. Su esposo de 65 años, que no ha sido identificado públicamente, se está recuperando de sus heridas que no ponen en peligro su vida en un hospital de New Hampshire, dijeron las autoridades.

Brittain, el hijo de Diehl-Peirce, fue detenido.

El padre de Brittan le dijo a NBC10 Boston que su hijo sufre de esquizofrenia y no usa medicamentos para la enfermedad. También dijo que su hijo vive con su madre en Amesbury.