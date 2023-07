A todo vapor las licencias de conducir para inmigrantes en Massachusetts

La “Ley de Movilidad Laboral y Familiar” (WFMA, por sus siglas en inglés) entró en efecto el pasado sábado 1 de julio, por lo que los inmigrantes ya pueden solicitar en Massachusetts su licencia de conducir independientemente de su estatus migratorio.

De acuerdo con las oficinas del Registro Automotor de Vehículos de Massachusetts (RMV, por sus siglas en inglés) se esperaba que una avalancha de solicitudes llegara una vez iniciara el proceso de manera oficial, y hoy, se espera que funcionarios de la agencia ofrezcan detalles sobre como ha corrido el proceso.

BUSCA LA LOCALIDAD APROPIADA

El RMV albergará una variedad de carpas, mesas informativas y asistencia multilingüe a partir del lunes 3 de julio en muchos lugares del estado.

Se abrirán temporalmente dos ubicaciones adicionales de pruebas de manejo en Revere y Lynn. El RMV espera una afluencia de más de 100,000 nuevos solicitantes en los próximos seis meses.

Aquí están las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el proceso.

¿CUÁL ES EL PRIMER PASO?

Lo primero que debes saber si cualificas. Para cualificar, solo debes asegurarte de poder cumplir con una serie de requisitos para obtener el permiso.

Esos requisitos consisten en contar con lo siguiente:

Prueba de identidad y fecha de nacimiento

Prueba de residencia en Massachusetts

Prueba de estatus de Seguro Social

¿QUÉ HAGO SI NO TENGO SEGURO SOCIAL?

Quienes no tengan seguro social deberán presentar una declaración jurada que pueden obtener en la página web RMV y notarizarla o pedirla en la oficina y firmarla frente a un funcionario.

Aquí también puedes descargarla.

CUALIFICO. ¿QUÉ SIGUE?

Si estás seguro de que puedes presentar todos los documentos requeridos, es hora de sacar una cita.

Se requieren citas. Deberás hacer dos citas separadas en línea para tomar el examen de permiso de aprendiz y tomar una prueba práctica. Los ‘walk-ins’ no estarán disponibles. A partir del 1 de julio, puedes hacer tu cita en línea. Las citas se llenarán rápidamente en las ubicaciones populares de RMV (Haymarket, Watertown, Quincy), así que considera ampliar tus preferencias de ubicación para encontrar más disponibilidad.

Aquí puedes hacer una cita.

Una vez hagas la cita, recibirás un correo electrónico con la fecha y confirmación. Debes seguir las instrucciones que aparezcan en el correo para que puedas garantizar tu cita.

¿CUÁNTO TENGO QUE PAGAR Y CUÁNTO TOMA EL PROCESO?

Todo el proceso tiene un costo de $115, según funcionarios de los RMV. Los costos pueden variar dependiendo el tipo de gestión que se vaya a realizar.

Aquí puedes encontrar la lista completa de los costos.

Terminar la gestión toma alrededor de 15 semanas Primero obtendrás una licencia impresa en papel que es válida por 60 días. La licencia de conducir en la tarjeta de plástico debe llegar en el correo dentro de dos semanas.

Para garantizar un proceso fluido, el RMV alienta a los clientes a pagar las tarifas por adelantado en línea. Así es como se desglosan:

La tarifa del permiso de aprendizaje es de $ 30

El costo de la prueba práctica es de $35

El costo de la licencia es de $50

Recuerda no pagarle a nadie más por los servicios del RMV.

¿QUÉ TIPO DE LICENCIA PUEDO OBTENER?

Después de obtener un permiso de aprendizaje, los conductores deben aprobar un examen práctico para recibir una licencia de conducir estándar: Clase D o Clase M. Una licencia de Clase D te permite operar legalmente un vehículo de pasajeros, una camioneta o un camión pequeño. Una licencia de Clase M te permite operar legalmente una motocicleta.

Primero obtendrás una licencia impresa en papel que es válida por 60 días. La licencia de conducir en la tarjeta de plástico debe llegar en el correo dentro de dos semanas.

Ambas tienen una vigencia de cinco años.

¿QUÉ PUEDO HACER SI NO HABLO INGLÉS?

De ser posible, lleva un intérprete. Los centros de servicio al cliente tendrán servicios de traducción disponibles por teléfono para su cita. Si necesita un intérprete para su examen práctico de manejo y tiene un amigo, un ser querido u otra persona que pueda acompañarlo para traducir, el RMV te alienta a que lo traigas. De lo contrario, puedes solicitar un intérprete del RMV cuando programes una prueba práctica.

Si alguno de tus documentos no está en inglés, el RMV requerirá que el documento vaya acompañado de una traducción al inglés con una certificación de UNO de los siguientes:

Proveedor de servicios lingüísticos

Un maestro bilingüe en un colegio, universidad o escuela de idiomas privada acreditada de Massachusetts

Un notario bilingüe

El consulado local del país de origen del documento (De acuerdo con la información provista por los RMV, no todos los consulados brindan servicios de traducción. Asegúrate de confirmar con el consulado antes de elegir esta opción).

The American Translators Association (la asociación nacional de traductores e intérpretes profesionales)

Organización basada en la comunidad

Agencia del gobierno de los EEUU (estatal o federal)

Organización sin fines de lucro

Tanto la traducción como la certificación deben estar impresas en papel membretado de la entidad certificadora. El RMV publicará una plantilla que se puede utilizar en un futuro próximo. Esta página se actualizará cuando esté disponible.

Las certificaciones deben incluir la siguiente información:

Nombre del traductor (en letra de molde)

Fecha

Dirección completa del traductor

Número de teléfono o dirección de correo electrónico del traductor

Firma del traductor

Una declaración de las calificaciones del traductor.

Una declaración que afirme la integridad y exactitud del documento.

Identificación del documento traducido y del idioma.

Aquí puedes descargar un ejemplo de certificación de traducción que provee la página web del RMV.

RECURSOS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MÚLTIPLES IDIOMAS

El RMV tiene una línea telefónica de información para ayudar a los clientes a entender la WFMA y el proceso de solicitud de una licencia de conducir.

En la línea telefónica 857-368-9362 puedes obtener mayor orientación sobre los requisitos de documentos, cómo programar tu cita y cómo prepararte. Los agentes están disponibles para responder preguntas durante el horario comercial habitual y se pueden proporcionar intérpretes si es necesario.

La línea de información está actualmente disponible en 6 idiomas diferentes y se espera que se añadan más a la lista.

Opción 1: inglés

Opción 2: español

Opción 3: portugués

Opción 4: mandarín

Opción 5: criollo haitiano

Opción 6: vietnamita

Si llegas preparado podrás ahorrar tiempo. No podrás solicitar una licencia de conducir si no te orientas adecuadamente y te falta alguno de los documentos requeridos o si los documentos no están traducidos al inglés.

Ya que sabes todo lo necesario antes de iniciar el proceso, accede a esta guía para que vayas paso a paso y no te falte nada. También puedes verificar aquí los documentos que son aceptados como oficiales en los RMV.