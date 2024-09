“Abandonaron a mi niña”: bebé de año y medio es olvidada en parque en Chelsea durante paseo de guardería

En Chelsea, Massachusetts, una bebé de poco más de un año que acude a una guardería infantil fue olvidada por sus maestras en un parque infantil, el hecho fue reportado a la madre de la menor un día después de lo ocurrido.

Los padres y familiares de la menor están indignados y quieren exigir que las personas que trabajan con niños pequeños, deben tener mayor cuidado y responsabilidad.

“Es demasiado doloroso para la familia y para el niño es trauma”, dijo la madre de la menor.

A ella le informaron que su hija había sido olvidada en el parque infantil Kayem de Chelsea, durante el paseo matutino de la guardería Little Scholars Daycare que opera en el interior de la Phoenix Charter Academy el pasado miércoles.

"Ella tiene 18 meses y pues lo qué pasa es que yo la fui a dejar a la guardería normal un día totalmente normal y pues usualmente lleva a los niños al parque y pues ese día la llevaron al parque todos los niños con los maestros y pues abandonaron a mi niña en el parque sola por aproximadamente una hora”, dijo la madre de la bebé.

La bebé fue encontrada por encargados de otra guardería, quienes le avisaron a la escuela. La institución educativa hizo un reporte calificando el hecho como un incidente crítico, e informó a la madre de lo ocurrido un día después.

“Pues totalmente impactada lloré y me dio pues sentimientos horribles pues yo estoy agradecida que mi niña está conmigo hoy pero realmente podía ser otra situación totalmente diferente”

La menor fue evaluada por médicos y está en perfecto estado de salud, pero la preocupación de la familia y residentes continúa.

“Se supone que lo estoy dejando en una guardería donde tienen que estar bien cuidados y al pendiente de ellos no? Y que me lo que me lo dejen imagínese no me imagino el dolor y la desesperación de aquella madre”, dijo Lisette Rebolledo, residente de Chelsea.

Por su parte la super intendente de la escuela secundaria pública Charter Phoenix Academy comentó que ofrecen servicios de guardería para padres que aún están en la escuela y que durante 19 años nunca había pasado esto, piden disculpas a la familia y destacan que por ley, la escuela debe denunciar cualquier sospecha de abuso o negligencia.

La escuela reportó el caso al departamento de niños y familia.