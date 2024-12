Respuestas a las preguntas más comunes de inmigración en EEUU

El presidente electo Donald Trump ha sido abierto respecto del hecho de que la inmigración -y específicamente la deportación- será un tema clave de su administración cuando asuma el cargo, en un esfuerzo por frenar la afluencia de migrantes que han estado llegando al país en los últimos años. Para quienes ya están aquí, esto plantea preguntas sobre el estado de los casos abiertos.

Nos sentamos con la abogada de inmigración de Boston Giselle M. Rodríguez para responder las preguntas más comunes que ha estado recibiendo de clientes y en las redes sociales.

¿Cuáles son los caminos para obtener una greencard?

Existen diferentes caminos para convertirse en residente permanente de los EEUU y la elegibilidad dependerá de sus circunstancias personales, así como del país de procedencia.

"Hay opciones basadas en la familia. Hay opciones basadas en el matrimonio. Hay opciones humanitarias como UVISA, que es una visa para víctimas de actividades delictivas. Hay una Ley de Violencia contra la Mujer, que también se aplica a los hombres. Y todas estas son rutas que conducen a una greencard", explica Rodríguez.

Pero tal como está el sistema ahora, no todos son elegibles para una de estas opciones, lo que deja a algunos grupos estancados en un estatus incierto. Otra pregunta relacionada que a menudo le hacen a Rodríguez es por qué los inmigrantes indocumentados no están haciendo más para cambiar su estatus.

"La mayoría de las veces ya han explorado sus opciones, pero no tienen una ruta viable porque no califican para la protección humanitaria, no califican para la base familiar, incluso las personas que tienen hijos ciudadanos estadounidenses en los EEUU."

Vale la pena señalar que existen procesos legales que permiten a las personas ingresar al país, pero su estatus se vuelve incierto después de que se les permite cruzar la frontera, como si alguien se queda más tiempo del permitido por su visa o se le permitió ingresar a través del programa CBP1 pero se fue sin un estatus de largo plazo.

¿Cuánto es el tiempo de espera para obtener una greencard?

Para quienes buscan la permanencia en EEUU, la tarjeta verde es el objetivo final.

Si bien el sitio web de Ciudadanía e Inmigración de los EEUU dice que solo debería tomar hasta 90 días desde el momento en que ingresa con una visa de inmigrante para recibir la tarjeta, la realidad puede ser muy diferente. Rodríguez dice que, según las circunstancias, los casos pueden demorar entre un mes y tres años.

"Lo que es frustrante de esto es simplemente cómo es el sistema. Y no significa que un caso que se procesa más rápido no tenga problemas en comparación con uno que quizás demore más. En general, no hay una rima o razón por la que algunos se procesan más rápido que otros", dijo.

El proceso también puede verse retrasado por errores cometidos durante el proceso de solicitud o por cómo ingresó al país.

¿Puedo trabajar mientras espero mi greencard?

El proceso de inmigración puede implicar mucho tiempo de espera. Una pregunta común que recibe Rodríguez es si sus clientes pueden trabajar legalmente mientras esperan la aprobación de una tarjeta verde.

En la mayoría de los casos, la respuesta es sí, siempre que haya solicitado un permiso de trabajo. Generalmente, esto se hace al principio del proceso.

"Presentas el ajuste, que es la solicitud de la greencard, y presentas el permiso de trabajo. Y esto es muy importante para los clientes porque quieren trabajar", explica.

Ten en cuenta que los permisos de trabajo tendrán fechas de vencimiento y requerirán renovación con el tiempo. Una visa de trabajo, que te permite trabajar para una compañía en específico, es un documento diferente.

Estados como Massachusetts, donde han visto una afluencia de llegadas de inmigrantes, han presionado para agilizar el proceso de aprobación del permiso de trabajo para que las personas puedan trabajar rápidamente a su llegada. Una vez que se aprueba tu greencard, ese permiso de trabajo ya no es necesario.

¿Qué debo traer a mi entrevista en inmigración?

La entrevista en persona es de gran importancia en el proceso de inmigración, porque es donde se tomarán las impresiones y decisiones finales.

Rodríguez advierte que, sin importar lo preparado que creas que estás, es mejor llevar contigo a tu abogado, si tienes uno.

"Estos oficiales tienen mucha discreción y estas personas necesitan a alguien que los respalde en caso de que se haga una pregunta inapropiada en caso de que en el futuro tengamos que apelar su decisión. El abogado de inmigración estaba allí. Tomó notas. Es una mejor opción si estás allí con tu cliente".

También deberás llevar contigo toda la documentación de respaldo, incluidas las traducciones al inglés necesarias, para ayudar a que el proceso se desarrolle sin problemas.

¿Quiénes son la prioridad de la administración Trump para ser deportado?

Rodríguez dice que los grupos que probablemente serán el objetivo son aquellos con órdenes de deportación activas, aquellos que han sido deportados en el pasado y han vuelto a ingresar al país, y aquellos con un delito en su historial que podría hacerlos elegibles para la deportación.

"La separación familiar sucederá. No solo sucedió durante la administración Trump, sucedió también en otras administraciones", advierte.

Cualquiera sea su estatus legal, tiene derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. La ACLU y la Coalición MIRA ofrecen más información sobre cuáles son esos derechos y qué hacer si la policía se acerca a usted sobre su estatus migratorio.

Si le preocupa ser deportado, debe conocer esos derechos, los detalles de su caso y, si es posible, hablar con un abogado de inmigración. Y para los padres, prepárese para el peor de los casos.

"Si lo deportaran, ¿con quién se quedaría su hijo? ¿Quién tendrá su custodia? Hable con las escuelas y bríndeles otra información de contacto de emergencia en caso de que algo suceda", dijo, describiendo lo que llamó un plan de preparación familiar.

Mass. Legal Help ofrece guías detalladas para la planificación de emergencias familiares en varios idiomas en su sitio web.