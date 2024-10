Dos muertos y un herido en un accidente en la I-95 en Greenland, New Hampshire

Dos personas murieron en un accidente que dejó a una tercera herida el miércoles en Greenland, New Hampshire.

El choque de dos vehículos ocurrió alrededor de la 1:15 p.m. en la Interestatal 95, dijo la Policía Estatal de New Hampshire.

Las autoridades creen que Steve Le, de 24 años, de Methuen, Massachusetts, perdió el control de su Toyota Camry mientras conducía hacia el norte, cruzando hacia el lado sur de la I-95.

El auto chocó contra una camioneta Ford Econoline conducida por Leslie Lynn, de 58 años, de Roanoke, Virginia.

Le y Lynn fueron declarados muertos en el lugar. Un pasajero en la camioneta fue llevado a un hospital con heridas graves.

La policía dijo anteriormente que el tráfico en dirección sur estaba siendo desviado de la I-95 en la salida 3, con dos carriles de viaje cerrados también en dirección norte.

#UPDATE: Traffic is being routed off I-95 south at Exit 3. Two right lanes and the left breakdown are also closed on the northbound side of I-95 in the area of the crash scene. #NHSP #nhtraffic