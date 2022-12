Acusada de navegar en estado de ebriedad tras grave accidente con motora acuática en NH

Una mujer de Boston de 31 años enfrenta cargos por conducir en bote en estado de ebriedad y conducta imprudente en relación con un accidente grave entre una moto de agua y un bote, ocurrido en New Hampshire en julio pasado.

Ivonne Pena, la conductora de la embarcación, fue arrestada el 28 de noviembre por la policía de Boston y retenida como fugitiva de la justicia. Fue transportada a New Hampshire el 1 de diciembre y procesada al día siguiente. Los funcionarios de New Hampshire no dieron a conocer información sobre las condiciones de la fianza o su próxima comparecencia ante el tribunal.

Pena y una pasajera de la embarcación resultaron gravemente heridas en el accidente del 24 de julio. Los investigadores dijeron que la embarcación operaba a alta velocidad en Long Pond en Pelham cuando chocó contra un bote que flotaba con el motor apagado.

Tres de las personas en el bote pudieron saltar antes del impacto, pero ninguno resultó gravemente herido, dijeron los investigadores.