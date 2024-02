Acusan a hombre de apuñalar fatalmente a un perro después de darle fentanilo

Un hombre de Massachusetts fue arrestado el miércoles después de supuestamente matar a su perro en Kingston.

La policía respondió a una llamada al 911 en The Point at Kingston, un complejo de apartamentos en Kingston Collection Way, poco después de la 1 p.m. La persona que llamó informó haber escuchado ruidos que incluían movimientos de pies y el gemido de un perro, seguidos de silencio.

Los investigadores encontraron el cuerpo del perro, una mezcla de bull-terrier de 60 libras, con heridas de arma blanca.

Las autoridades arrestaron a Jonathan Paluzzi, de 44 años, de Kingston, por múltiples delitos graves de crueldad animal y un cargo de posesión de una droga de Clase A. La policía dice que es conocido por las autoridades de la zona.

Paluzzi está acusado de intentar inicialmente que alguien se llevara o sacrificara al perro sano, llamado Brutus.

Después de que esto falló, la policía dice que Paluzzi obtuvo fentanilo el martes e intentó envenenar al perro el miércoles por la tarde.

Esto tampoco tuvo éxito y Paluzzi supuestamente mató al perro a puñaladas antes de salir del apartamento. La policía cree que utilizó un juego de utensilios de parrilla.

La policía dice que arrestaron a Paluzzi después de que regresó al apartamento.

Se espera que Paluzzi sea procesado el jueves en el Tribunal de Distrito de Plymouth. No quedó claro de inmediato si tenía un abogado.