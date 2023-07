Acusan adolescente de agresión e intento de secuestro tras ataque a mujer en Medford

Un adolescente de Somerville, Massachusetts, ha sido acusado de asalto e intento de secuestro en relación con un ataque a una mujer en Medford a principios de este mes.

Nature Moncoeur, de dieciocho años, fue arrestado por la policía de Medford el martes por la mañana en una dirección en Somerville luego de una investigación de una semana. Está acusado de asalto y agresión e intento de secuestro y está programado para ser procesado en el Tribunal de Distrito de Somerville el martes.

Police say the man pictured above was involved in an attack on a woman in Medford on July 2, 2023.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:45 horas. el 3 de julio, cuando una mujer de 27 años que estaba paseando cerca de su casa en Royall Street en Medford notó que un hombre la seguía.

El esposo de la mujer dijo que el hombre agarró a su esposa por detrás y la golpeó en la cabeza varias veces, y le jaló el pelo. La mujer se defendió y gritó con fuerza, momento en el que el hombre salió corriendo en dirección a College Avenue.

La víctima fue tratada en un hospital local por heridas menores, pero su esposo dijo que estaba realmente conmocionada.