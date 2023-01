Adolescente salva la vida de niño con técnica aprendida en la comedia “The Office”

Una adolescente en Massachusetts salvó la vida de un niño pequeño con un poco de ayuda de… Michael Scott, de la popular serie “The Office”.

Savennah Méndes Rodrígues le dio el crédito a una escena de la comedia por ayudarla a hacer resucitación cardiopulmonar (CPR por sus siglas en inglés) correctamente a un niño de dos años, hijo de una amiga de la familia que se cayó a su piscina en agosto pasado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Según contó, se trata de la escena en la que se instruye a los empleados que reciben capacitación en CPR, para que apliquen compresiones torácicas al ritmo de la canción de Bee Gees "Stayin Alive".

"El episodio de 'The Office' definitivamente me ayudó con el ritmo", dijo Méndes Rodrígues a NBC después de haber sido galardonada recientemente por su heroísmo. “Estaba tranquila en la situación, pero para alguien que podría no estarlo, creo que sería muy fácil perder de vista lo que estás haciendo y ser demasiado rápido o lento cuando haces el trabajo de las compresiones torácicas. Entonces, ese episodio de 'The Office' simplemente ayudó a asegurarme de que lo estaba haciendo correctamente en cuanto a profundidad y velocidad".

Scott, interpretado por el actor Steve Carell, aplica compresiones torácicas en un maniquí de CPR demasiado rápido y recibe instrucciones de bombear al coro de "Stayin' Alive" en la apertura del episodio.

Méndes Rodrígues hizo lo mismo, pero enfrentándose a una situación real de vida o muerte.

“Esa escena específicamente realmente me ayudó a mantener la calma y mantener mi mente en orden porque no muchas personas pueden estar en una situación tan estresante y mantener la calma”, dijo. “Solo conocer esa canción y esa escena, darte algo para distraerte y asegurarte de que estás haciendo lo correcto, creo que eso es realmente útil, y creo que eso es realmente lo que más obtuve de esa escena”.

Estaba en su dormitorio de su casa en Abington con su hermana mayor cuando de repente las dos escucharon gritar a su madre. Sintiendo el pánico en el tono de su madre, Méndes Rodrígues y su hermana corrieron a ayudar.

“Bajo y todo lo que veo es un niño pequeño tirado en el piso de la cocina”, dijo.

Méndes Rodrígues, que en ese momento tenía 19 años, notó que no parecía respirar y comenzó a administrar RCP mientras su hermana llamaba a una ambulancia. Méndes Rodrígues, estudiante de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Salud de Massachusetts que se especializa en higiene predental, obtuvo su primera certificación en CPR en la escuela secundaria, pero nunca la había realizado durante una emergencia.

Le aplicó compresiones en el pecho al niño durante lo que calculó entre tres y cinco minutos.

“No fue demasiado tiempo”, dijo. “Solo lo suficiente para que empiece a sentir, como, un poco de fatiga”.

Luego notó que él comenzó a respirar profundamente pero no exhalaba por completo.

“Mientras estaba realizando CPR, mi mente estaba vagando y comencé a pensar: ‘¿Estoy haciendo esto lo suficientemente rápido? ¿Estoy profundizando lo suficiente?’”, dijo. “Para redirigir mi mente a otro lugar, esa escena fue lo primero que pensé. Entonces, comencé a cantarlo en mi cabeza”.

Méndes Rodrígues dijo que continuó realizando CPR hasta que el niño comenzó a respirar por sí mismo. Los paramédicos llegaron poco después y lo reanimaron por completo antes de llevarlo a un hospital cercano. A Méndes Rodrígues le dijeron que sus acciones podrían haber salvado la vida del niño.

“De hecho, ni siquiera me di cuenta de que salvé la vida de alguien hasta después del hecho”, dijo. “Uno de los bomberos lo mencionó y yo estaba como, ‘Oh, está bien. Es bueno saberlo'".

Por su heroísmo, Méndes Rodrígues fue honrada el 27 de diciembre por los Boston Celtics, quienes le otorgaron un premio en la cancha central durante su juego como parte de su programa "Heroes Among Us".

Méndes Rodrígues también recibió recientemente el premio Heartsaver Hero Award de la American Heart Association, líder en capacitación en CPR. Mientras recibía el premio durante una presentación en video, un invitado especial la felicitó: el cantante de los Bee Gees, Barry Gibb.

"Deberías estar muy orgullosa", le dijo Gibb a Méndes Rodrígues. "Y no es solo la acción que tomaste, es la emoción que está pasando dentro de ti al mismo tiempo. “Es una canción que se nos ocurrió sin ningún conocimiento de que podría usarse de esa manera”, agregó Gibb. “Nunca podría haber predicho que significaría tanto para alguien… Y la otra cosa extraña es el nombre de la canción”.

Méndes Rodrígues dijo que escuchar "Stayin' Alive" le recordará para siempre el día en que ella y la canción jugaron un papel en salvar una vida. Ahora insta a todos, especialmente a aquellos con niños pequeños, a obtener un certificado de CPR.