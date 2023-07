Agente se recupera tras ser baleado en New Bedford

Un detective de la policía en New Bedford, Massachusetts, se ha estado recuperando durante la noche después de recibir un disparo en el South End de la ciudad, según las autoridades.

El detective recibió un disparo cerca de la intersección de Rivet Street y Orchard Street el lunes por la noche alrededor de las 8:45 p.m., según el Departamento de Policía de New Bedford. Las autoridades no identificaron al oficial y los líderes de la ciudad dicen que se espera que se recupere por completo.

El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, emitió un comunicado tras el tiroteo.

"Estamos aliviados de que el detective, que ha servido hábilmente al departamento durante muchos años, se recupere por completo, ya que estuvo muy cerca", escribió el alcalde Mitchell. "El departamento está investigando agresivamente el asunto, con la ayuda de las agencias estatales y federales encargadas de hacer cumplir la ley. Tengo plena confianza en que detendrán al responsable del tiroteo. Este es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los agentes de policía todos los días y la importancia de su trabajo en el mantenimiento de la seguridad pública en nuestras ciudades".

Un hombre que es dueño de una pizzería cercana dijo que escuchó cuatro disparos cuando un automóvil giró de Orchard a Rivet. Dijo que no es raro ver oficiales uniformados y agentes encubiertos en todo el vecindario.

“Encubiertos: hay muchos encubiertos aquí”, dijo. “Los vemos pasar por Orchard y Rivet, y la policía simplemente detiene a las personas al azar, por lo que no es algo que se vea a menudo, pero en términos de New Bedford, puedes verlo muy a menudo".

El dueño de la pizzería dijo que le dio a la policía su video de vigilancia que mostraba el auto conduciendo por la intersección. Está bastante preocupado por la seguridad de su familia a la luz de este tiroteo.

“Es bastante devastador escuchar, he estado aquí desde 2004 y tengo familia, mi papá y mi mamá, sé que no es fácil en New Bedford”, dijo. “Es triste escuchar que algo así suceda, pero nosotros No me sorprende, es un área difícil para estar, especialmente cuando sucede en esta área general".

Una investigación está en curso.