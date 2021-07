Aguas residuales hacen que nadar en playas de Mass. sea inseguro, según informes de calidad del agua

Aunque dos organizaciones ambientales sin fines de lucro han publicado informes diferentes sobre la calidad del agua en las playas del área de Boston en las últimas semanas, ambas están de acuerdo en que las descargas de aguas residuales continúan contribuyendo significativamente a las condiciones inseguras para nadar.

Environment Massachusetts publicó el lunes su informe anual que destaca las playas locales donde se analizaron muestras de agua para detectar concentraciones de bacterias fecales superiores al nivel de advertencia más alto de la Agencia de Protección Ambiental. Ese umbral está asociado con una tasa de enfermedad de 32 por cada 1000 nadadores.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De las 556 ubicaciones examinadas (algunas playas tienen más de una ubicación de muestreo) en Massachusetts, el informe concluyó que 264 playas analizadas eran potencialmente inseguras para nadar al menos un día en 2020 y que 29 playas eran potencialmente inseguras al menos El 25% de los días en que se probaron.

Varias personas varadas tras inundaciones en Lynn

Save The Harbor / Save The Bay, que publicó su propia boleta de calificaciones de la calidad del agua en las playas del área de Boston el 4 de julio, hizo una excepción a los métodos de Environment Massachusetts y dijo que un día de muestras de agua que exceden el límite de la EPA no es un buen barómetro de seguridad para nadar.

"Aunque es un buen titular, es hiperbólico sugerir que nadar en 264 de las 457 playas de Massachusetts representa una amenaza para la salud humana porque es posible que hayan fallado una prueba de calidad del agua en 2020 después de una lluvia de verano", dijo Executive El director Chris Mancini dijo el lunes. "Es engañoso publicar un informe que incluye playas como M Street Beach en South Boston, que ha fallado solo una prueba en cinco años a lo largo de playas laterales como King's Beach en Lynn y Swampscott o Tenean Beach en Dorchester que no eran seguras para nadar más de uno de cada cinco días en 2020 ".

Mancini dijo que el informe Environment Massachusetts es "demasiado simplista" y no hace distinciones importantes "que deberían impulsar inversiones críticas en agua limpia donde más la necesitamos" y "oscurece el hecho de que se trata de una cuestión de justicia ambiental, como nuestras comunidades de color más diversas y, a menudo, necesitan tener la peor calidad de agua en sus playas ".

Después de 6 horas de búsqueda recuperaron el cuerpo de un joven caboverdiano en la playa Pleasure de South Boston.

En 2019 surgió un & nbsp; desacuerdo similar & nbsp; sobre la validez de los informes de calidad del agua de las playas.

En la boleta de calificaciones Save The Harbor / Save The Bay de este año, cinco playas (Carson Beach, City Point y Pleasure Bay en South Boston, y Revere Beach y Winthrop Beach) obtuvieron calificaciones perfectas del 100% para 2020. En general, La organización dijo que la calidad del agua en las playas de la región del puerto de Boston administradas por el Departamento de Conservación y Recreación "fue del 93%, lo que representó una mejora con respecto al año anterior, que obtuvo una puntuación del 89%".

La calidad del agua se mantuvo por debajo del promedio en Tenean Beach en Dorchester (79% para 2020) y en King's Beach en Lynn y Swampscott (70% para 2020), según Save The Harbor / Save The Bay's & nbsp; boleta de calificaciones .

"Si bien estamos encantados con el progreso que hemos logrado en la mayoría de las playas públicas de la región, nos decepciona informar que Tenean Beach en Dorchester y King's Beach en Lynn y Swampscott todavía no eran seguras para nadar más de uno de cada cinco días en 2020 ", dijo Mancini. "Estamos particularmente preocupados por la situación en King's Beach, donde las sucias descargas cargadas de bacterias de Lynn y Swampscott en Stacey Brook continúan amenazando la salud pública".

Lo que empezó como una celebración del Día del Padre para una familia en Rhode Island terminó en una tragedia cuando Valentín Cardona perdió su vida tratando de salvar a una niña de 10 años quien también murió ahogada.

Environment Massachusetts destacó King's Beach en su informe el lunes y dijo que el agua allí "resultó potencialmente insegura durante 64 días, más días que cualquier otra playa en el estado, y el 75% de los días en que se realizó el muestreo".

"Ahora es el momento de arreglar nuestra infraestructura de agua y detener el flujo de patógenos a nuestras playas", dijo el director estatal de Environment Massachusetts, Ben Hellerstein. Añadió: "Ahora que Massachusetts está arrojando luz sobre la contaminación en nuestras vías fluviales, mejoremos nuestra infraestructura de agua para poner fin a estas descargas de aguas residuales de una vez por todas. Con las inversiones adecuadas, un futuro más limpio, más saludable y libre de contaminación está a nuestro alcance. "

Partes del área de Boston tienen sistemas de alcantarillado combinados, en los que la escorrentía superficial ingresa al alcantarillado. Las lluvias intensas reducen la capacidad ya que las aguas pluviales y subterráneas abruman los sistemas, lo que a menudo conduce a descargas de aguas residuales y escorrentías a las vías fluviales públicas. Las descargas pueden transportar bacterias y provocar la proliferación de algas. El problema también es una preocupación importante a lo largo del río Merrimack.

En medio de las tormentas tropicales del viernes, la Autoridad de Recursos Hídricos de Massachusetts informó 11 salidas de alcantarillado combinadas en Boston Harbor y a lo largo de los ríos Charles y Mystic que van desde 1 hora y 45 minutos hasta casi 8 horas. La MWRA informó tres salidas, una aún en curso, a las 12:30 p.m. del lunes después de que cayera más lluvia en la región.

"Las precipitaciones pueden tener un impacto significativo en la calidad del agua de la playa y pueden variar mucho de un año a otro", dijo Save The Harbor / Save The Bay.

En febrero, el gobernador Charlie Baker firmó una ley que, a partir del próximo julio, requerirá que los operadores del sistema de alcantarillado emitan avisos públicos dentro de las dos horas posteriores a una descarga y cada ocho horas hasta que finalice la descarga, con una advertencia final dentro de dos horas después de su conclusión.

En el momento de la firma, los defensores dijeron que cada año se descargan alrededor de 3 mil millones de galones de aguas residuales sin tratar o parcialmente tratadas a las vías fluviales del estado.