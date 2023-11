Alanis Morissette viene a Massachusetts y Connecticut

La popular cantante alternativa de los años 90s, Alanis Morissette vendrá a Massachusetts y Connecticut el próximo verano.

La creadora de "You Oughta Know" hará 31 paradas en América del Norte durante su The Triple Moon Tour, que también contará con la participación de Joan Jett and the Blackhearts y Morgan Wade.

La gira incluye una parada en el Xfinity Theatre en Hartford, Connecticut el sábado 6 de julio, y el Xfinity Center en Mansfield, Massachusetts el martes 9 de julio.

Los boletos estarán disponibles a partir de la preventa de Citi que comienza el martes 14 de noviembre.

Los fanáticos pueden registrarse en la lista de correo de Morissette antes del miércoles 15 de noviembre para obtener el primer acceso a las entradas en preventa. Se realizarán más preventas durante la semana antes de la venta general que comenzará el viernes 17 de noviembre a las 10 am en alanis.com.

Los titulares de tarjetas Citi tendrán acceso a la preventa de boletos desde el martes 14 de noviembre a las 10 a. m. hasta el jueves 16 de noviembre a las 10 p. m. Los detalles están disponibles en línea aquí www.citientertainment.com.

Fechas de The Triple Moon Tour: