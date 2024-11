Varios alcaldes buscan la reelección en Rhode Island

Varias comunidades de Rhode Island tienen contiendas para alcalde en la boleta el martes.

El alcalde de Cranston, Ken Hopkins, que sobrevivió a un desafío en las primarias republicanas, se enfrenta al miembro demócrata del consejo Robert Ferri.

Los dos han tenido diferencias sobre el presupuesto de la ciudad y la financiación de las escuelas, según WJAR.

"Amo esta ciudad y quiero asegurarme de que tengamos un crecimiento económico sólido", dijo Ferri. "Sé que el cambio es difícil y no tengo miedo de intervenir y hacer los cambios necesarios para mejorar la vida en Cranston".

"Saben que me preocupo por la ciudad. Siempre termino cada discurso con 'Un Cranston, un latido'", dijo Hopkins. "Que estamos todos juntos en esto. No estoy buscando un cargo más alto, esto es lo que me gusta hacer y tengo proyectos que quiero completar".

El alcalde de Warwick, Frank Picozzi, un independiente, está en una contienda de tres candidatos en su intento de reelección.

Leah Ann Hazelwood se postula como demócrata, mientras que Patrick Maloney Jr. también es independiente.

El ganador cumplirá el primer mandato de cuatro años como alcalde de la ciudad.

El veterano alcalde de Pawtucket, Don Grebien, se enfrenta a un desafío del independiente Nathan Luciano, presidente del Comité Republicano de la Ciudad de Pawtucket.

La carrera por la alcaldía de Woonsocket no es partidista.

Los candidatos son el actual Christopher Beauchamp, que se convirtió en alcalde cuando Lisa Baldelli-Hunt renunció, y el presidente del Ayuntamiento, John Ward.

"He estado en el cargo. Sé lo que se necesita. Sé cuáles son algunos de los problemas, dónde podemos hacerlo mejor, dónde lo estamos haciendo mejor", dijo Beauchamp a NBC10. "Creo que la experiencia es fundamental y creo que tengo esa ventaja sobre mi oponente".

“Creo que mi experiencia en gestión general es muy superior a la de mi oponente”, dijo Ward a NBC 10. “Tengo mucha experiencia en contratos, personal, compras, finanzas, auditorías y todas las cosas esenciales para dirigir el gobierno de la ciudad”.

El alcalde de Cumberland, Jeffrey Mutter, busca su tercer mandato. Bradford Dean, un independiente, se postula contra él.

Scott Gibbs y Elizabeth Newberry se postulan para el puesto vacante de administrador de la ciudad de North Smithfield.