Alyssa Thomas del Connecticut Sun dice que los insultos en redes sociales hacia las jugadoras de la WNBA debe terminar

Alyssa Thomas y Stephanie White dijeron que los comentarios racistas y homofóbicos dirigidos a las jugadoras de la WNBA deben terminar.

La estrella y entrenadora del Connecticut Sun comentó después de que su equipo terminó con una barrida de Indiana Fever en la primera ronda de los playoffs el miércoles por la noche.

"Creo que en mis 11 años de carrera nunca experimenté comentarios raciales como los de la base de fanáticos de Indiana Fever", dijo. "Es inaceptable y honestamente no hay lugar para eso. Hemos sido profesionales durante todo el evento, pero nunca me han llamado las cosas que me han llamado en las redes sociales, y no hay lugar para eso".

Thomas sabe que el juego ha crecido este año, con muchos nuevos fanáticos viéndolo en televisión y en las gradas. Pero la alero All-Star no quiere fanáticos que sean irrespetuosos con las jugadoras en el juego.

"El baloncesto se dirige en una gran dirección, pero no queremos fanáticos que nos degraden y nos llamen insultos raciales", dijo.

White defendió a su equipo y a sus jugadoras, aunque señaló que se trata de un problema más amplio.

"Hemos visto mucho racismo, sexismo, homofobia y transfobia a lo largo de nuestro país", dijo White. "El deporte no es una excepción y, para ser sincera, es inaceptable".

White, que jugó y entrenó en Indiana, aplaudió a su equipo y a otras franquicias de la liga por mantenerse profesionales y no dar marcha atrás ante las críticas.

"Son muchos equipos de nuestra liga y muchos atletas, no solo de nuestra liga, los que son atacados de esta manera", dijo. "Seguimos alentándolos a silenciar el ruido, a controlar lo que pueden controlar".

La entrenadora de Indiana, Christie Sides, también ha visto a sus jugadores ser criticados en las redes sociales.

"Hay muchos discursos hirientes y llenos de odio, y es inaceptable", dijo. "Esto es baloncesto, y este es su trabajo, y están haciendo lo mejor que pueden. Y cuando se vuelve personal, para mí, no hay razón para ello. Estas chicas tienen que escuchar y observar: las redes sociales son su vida. Eso es lo que hacen. Y tienen que leer y ver estas cosas constantemente, y todas las historias que se componen de lo que la gente ve o cree que ve. Simplemente no es aceptable cuando se vuelve personal”.

La WNBA emitió un comunicado en las redes sociales defendiendo a sus jugadoras poco después de los comentarios de Thomas y White después del partido.

“La WNBA es una liga competitiva con algunos de los atletas de élite del mundo”, decía el comunicado. “Si bien damos la bienvenida a una creciente base de fanáticos, la WNBA no tolerará comentarios racistas, despectivos o amenazantes sobre jugadores, equipos y cualquier persona afiliada a la liga”.

El comunicado agregó que la liga involucraría a las fuerzas del orden según fuera necesario.

Las jugadoras de la WNBA y su sindicato se manifestaron en contra de la comisionada Cathy Engelbert hace unas semanas cuando no condenó las críticas racistas y amargas de algunos fanáticos hacia la rivalidad Caitlin Clark-Angel Reese durante una entrevista televisiva. Más tarde aclaró que se opone vehementemente al “odio y al racismo”.