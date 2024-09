Arrestan a 3 hombres de New Bedford tras operación contra la explotación infantil

La policía de Dartmouth, Massachusetts anunció el arresto de tres personas durante una operación encubierta para combatir la amenaza de explotación sexual comercial de menores.

El miércoles 25 de septiembre, miembros de la División de Servicios de Investigación y la Unidad de Impacto Comunitario del Departamento de Policía de Dartmouth, en asociación con la Unidad de Víctimas de Alto Riesgo de la Policía Estatal de Massachusetts, trabajaron en conjunto de forma encubierta durante día y noche, y se reunieron con los sospechosos en la zona. Autoridades dicen que numerosas personas iniciaron las comunicaciones.

Como resultado del operativo, un total de tres hombres fueron arrestados y acusados ​​de conducta sexual a cambio de un pago con un menor de 18 años, incitación a un menor de 16 años e intento de cometer un delito, dijo la uniformada.

Los sospechosos fueron identificados como Ernest Santos, de 36 años, de New Bedford, Dominic Medeiros, de 20 años, de New Bedford, y David Detorres, de 50 años, de New Bedford.

"El Departamento de Policía de Dartmouth se compromete constantemente a hacer de la ciudad un lugar más seguro y a proteger a sus miembros más vulnerables", afirmó el jefe de policía de Dartmouth, Brian P. Levesque.