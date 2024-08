Defienden acciones policiales durante arrestos en el Festival Dominicano de Providence

El jefe de policía de Providence, en Rhode Island, defendió a un oficial que fue visto en un video golpeando a un sospechoso el domingo por la noche después del Festival Dominicano en la ciudad.

De acuerdo con reportes de WJAR, en un video publicado en las redes sociales, se puede ver a seis oficiales de policía de Providence rodeando a Adonis Placencio, de 27 años, cuando el sargento Peter Salmons lo golpea al menos cuatro veces en el estómago y luego una vez en la cabeza.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El informe policial indica que los oficiales estaban tratando de hacer que la gente abandonara el área y afirma que Placencio se negaba, tenía una botella de alcohol abierta, actuaba nervioso por una bolsa atada sobre su hombro y estaba tratando de tirar la bolsa, dijo WJAR.

En el informe, los oficiales afirman que luego sintieron el mango de una pistola en la bolsa y afirman que Placencio forcejeó con ellos y que el oficial lo golpeó para controlarlo porque se resistía al arresto.

“Es una injusticia”, dijo a WJAR el martes la novia de Placencio, Chrishelle Barbour, que estaba junto a él en el video.

La policía dice que encontraron un arma y un cargador de alta capacidad en la bolsa de Placencio.

El coronel Oscar Pérez, jefe de policía, convocó una conferencia de prensa el martes para decir que sus oficiales no hicieron nada malo.

Pérez dijo que el incidente ya fue revisado por su departamento y que los golpes fueron considerados apropiados.

“Nadie quiere usar la fuerza, y no creo que ningún oficial de policía de Providence venga a trabajar pensando que va a usar la fuerza, pero desafortunadamente es parte del trabajo, porque es para defensa propia o para obligar a la gente a obedecer. Eso es lo que pasó el domingo”, dijo Pérez.

Cuando WJAR le preguntó a Antonia Placencio sobre la alegación de la policía de que su hijo tenía un arma en su bolso, ella respondió: “No la iba a tener en la mano. Estaba en su bolso. Estaba tratando de quitársela para dársela. Pero ellos hacen lo que quieren porque son la ley”.

Placencio estuvo en la corte el martes, acusado de múltiples delitos relacionados con el incidente del domingo, y se ordenó su detención sin fianza por violar su sentencia por una condena previa por posesión de armas.

La policía arrestó a otras cinco personas en el mismo evento. Denzel Rodríguez estaba entre los cinco. Se enfrentaba a cargos de agresión simple y/o agresión física, resistencia al arresto y alteración del orden público, según documentos judiciales.

"Mientras me iba del lugar, él seguía empujándome. ¿Cómo me voy a resistir cuando tengo 6,000 policías encima de mí y yo tengo las manos en alto diciendo que me voy a ir?", dijo Rodríguez a WJAR. "Nadie estaba causando problemas, todos estaban cumpliendo con las órdenes de permiso, es solo que estos nuevos agentes están abusando de su poder".