Asalto a mano armada en tienda de conveniencia en Everett deja en pánico a clientes y empleados

Momentos de pánico se vivieron en Everett, Massachusetts, cuando una tienda de conveniencia fue asaltada a punta de pistola, y el malhechor cargó con las ganancias del día.

“La empleada que tenía a cargo en ese momento tomando turno dice que el muchacho vino y le apuntó con la pistola”, dijo Edith Carranza, propietaria de Carranzas Market.

Daban las 9:00 p.m. del martes cuando un hombre encapuchado, de chaqueta azul con rayas blancas, ingresó a Carranzas Market, salió y volvió a entrar. En su segundo ingreso a la tienda, le dijo claramente a la cajera lo que andaba buscando.

“Que le daba un minuto para que le diera todo el dinero que estaba en la caja”, contó Edith.

En un video de vigilancia se puede apreciar al asaltante cuando se acerca a la caja y pide el dinero.

“Regresé y llamé al 911 y vinieron como en 1 minuto, entonces comenzaron a comunicarse con otros policías del área y agarraron a alguien, pero no era la persona correcta”, dijo David Hernández, hijo de la propietaria.

“Ella recuerda que le habló en español, por lo tanto, era de habla hispana”, añadió Edith.

Los clientes que frecuentan el negocio no salían del asombro ante lo sucedido.

“Somos vecinos vivimos cerca y de siente eso, peligro en las calles”, dijo uno de ellos.

Durante el asalto, el hombre cargó con más de mil dólares que representaban la ganancia del día.

“Que lo piense bastante, él no sabe el esfuerzo que a mí me toma levantarme a las 4:00 a.m. a trabajar con estas niñas para mantener esto”, dijo Edith.

Y pese a las dos visitas realizadas al establecimiento, la policía no ha ofrecido mayores detalles del sospechoso.