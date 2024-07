Tres arrestados tras robo a mano armada y atrincheramiento en Dorchester

Un enfrentamiento en el vecindario Dorchester de Boston llegó a su fin el jueves por la noche con tres personas arrestadas.

La policía de Boston dice que acudió a una casa de Adams Street el jueves por la noche, creyendo que un sospechoso estaba atrincherado en el interior debido a un robo a mano armada que ocurrió en la ciudad ese mismo día.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El video de la escena mostró a un equipo táctico afuera de la casa, así como al servicio de emergencias médicas de Boston con chalecos antibalas y cascos.

La escena permaneció muy activa el jueves por la noche, y la policía celebró una conferencia de prensa alrededor de las 9:30 p.m., confirmando que tres personas habían sido sacadas de la casa.

La policía dice que los agentes fueron llamados por primera vez al 479 de Blue Hill Avenue poco después de las 4 p.m. jueves por un informe de un robo a mano armada en curso en una barbería.

Según el superintendente adjunto Joseph Gillespie, personas dentro de Edward's Barber Shop fueron asaltadas a punta de pistola por varias personas, quienes luego escaparon. Los detectives se enteraron de que el vehículo de los sospechosos estaba en el área y que habían huido a la casa en Adams Street, lo que provocó una respuesta del equipo SWAT y los negociadores.

Después de la negociación y la reducción de la tensión, Gillespie dice que dos sospechosos fueron sacados de la casa sin incidentes. El tercero permaneció dentro, por lo que SWAT entró en la casa y arrestó al último sospechoso.

Los tres fueron llevados a la comisaría de policía de Roxbury para ser procesados, dijo Gillespie. No hubo información inmediata sobre sus nombres, edades o los cargos que enfrentan.

Nadie resultó herido durante el enfrentamiento y tampoco se reportaron heridos en el robo.

"Sólo me gustaría decir lo orgulloso que estoy de los oficiales por su moderación, su profesionalismo y sus tácticas de reducción de tensiones al sacar a estos tres individuos de la casa sin ningún incidente ni daño a nadie", dijo Gillespie. "También me gustaría agradecer a los residentes por su paciencia. Me doy cuenta de que fue un inconveniente para ellos durante este proceso, pero desafortunadamente fue necesario que hiciéramos nuestro trabajo".

Gillespie no pudo decir cómo la policía rastreó a los sospechosos hasta Adams Street, y señaló que el asunto sigue bajo investigación. Tampoco se sabe qué fue robado de la barbería ni por qué.

Una investigación está en curso.